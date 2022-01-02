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02.01.2022 13:00
Рубрика: Культура

"Грызун орехов и царек мышей": Три факта о "Щелкунчике"

Текст: Инга Бугулова

Когда Эрнст Гофман писал повесть "Щелкунчик и Мышиный король", он вряд ли помышлял о том, что создает главную зимнюю сказку. Волшебная и захватывающая история Мари и деревянной куклы, превратившейся в прекрасного юношу, до сих пор вдохновляет режиссеров, художников, танцовщиков, ну и, конечно, самих зрителей по всему миру - вспомните хотя бы недавние невообразимые очереди в Большой за билетами как раз на этот балет.

Сцена из балета П.Чайковского "Щелкунчик" в постановке Игоря Зеленского на сцене Новосибирского Государственного Академического театра оперы и балета. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

"Российская газета" предлагает окунуться в историю зимней сказочной феерии и узнать любопытные факты.

Фото: Большой театр/TheatreHD
Балет Большого театра "Щелкунчик" покажут в кино

Были ли Фриц и Мари?

Одно из своих главных произведений Гофман написал почти случайно. Он часто бывал в гостях у своего друга (а впоследствии биографа) Юлиуса Гитцига и дружил с его маленькими детьми: Фрицем и Мари. Для ребят писатель нередко сочинял сказочные истории, в числе которых был и "Щелкунчик", при этом имена главным героям Гофман выбрал, как вы понимаете, неспроста. В дядюшке же Дроссельмейере, рождественского подарка от которого Фриц и Мари ждут с особым нетерпением, мы легко можем угадать самого автора - по сюжету их крестный непревзойденный сказочник и умелец на все руки, а в подарок он приготовил игрушечный замок, внутри которого двигаются сотни изящных фигурок. Сам Гофман тоже однажды смастерил для своих маленьких друзей искусный макет дворца.

Сцена из балета П.Чайковского "Щелкунчик". Фото: Владимир Зинин/ ТАСС

"Кукла господин Щелкушка"

Впервые сказка была опубликована в 1816 году, а поскольку механические куколки для колки орехов в Германии и Австрии были очень популярны, то никаких вопросов она не вызвала. В России, правда, о таких приспособлениях узнали позже, поэтому поначалу издания выходили под нелепыми названиями: "Грызун орехов и царек мышей", "История щипцов для орехов", "Сказка о Щелкуне". Первый перевод сделал в 1835 году писатель Владимир Бурнашев, вышел он под названием "Кукла господина Щелкушка". Спустя год перевод представил Иван Безсомыкин - его версию остро раскритиковали. Белинский писал: "Бедный Гофман! Безсомыкин исказил его так, что теперь его нельзя вновь перевести…".

Петер Карл Гайсслер. Иллюстрация к сказке "Щелкунчик"", 1840 год. Фото: Peter Carl Geissler

Балет: "скучный и бессмысленный"

Конечно же, говоря о "Щелкунчике", нельзя не вспомнить легендарный балет - в наступившем 2022 году ему, кстати, исполнится 130 лет. Над музыкой Петр Чайковский работал около двух лет, автор либретто - Мариус Петипа. Премьера состоялась 18 декабря 1892 года в Императорском Мариинском театре, и если публика была в восторге, то критики балет разгромили. Писали, что "музыка далеко не то, что требуется для балета", да и само дарование композитора подвергали сомнению. Постановку называли скучной: "Трудно представить себе что-нибудь скучнее и бессмысленнее "Щелкунчика"". Сам Чайковский в письмах отмечал, что внешне балет выглядел аляповато, и признавался, что в некоторые моменты ему было сложно смотреть на сцену. Тем не менее, в репертуаре Мариинки "Щелкунчик" продержался не одно десятилетие, а сегодня - это одна из визитных карточек русской исполнительской школы.

Солисты балета Наталья Ершова в роли Маши и Иван Оскорбин в роли Щелкунчика во время премьеры балета П.Чайковского "Щелкунчик" в постановке Игоря Зеленского. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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