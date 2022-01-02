Японский врач рассказал, как снизить давление без лекарств

Кофе является одним из напитков, снижающих кровяное давление. Об этом Yahoo News Japan рассказал врач Хиросигэ Итакура.

По его словам, такой эффект обусловлен наличием в составе кофе хлорогеновой кислоты, оказывающей сильный антиоксидантный эффект.

"Она стабилизирует кровяное давление, а также предотвращает развитие атеросклероза", - сказал медик.

Кроме того, хлорогеновая кислота оказывает жиросжигающее и антибактериальное действие, предотвращает снижение функций печени и уменьшает образование бляшек в сосудах.

Для того чтобы усилить действие хлорогеновой кислоты, в кофе можно добавить немного уксуса. В этом случае эффект становится сильнее, а сочетание элементов мягко стимулирует гормональную регуляцию кровяного давления, объяснил Итакура.

В качестве альтернативы уксусу врач предложил лимон или лимонный сок. "В этом плоде содержатся полифенолы - эриоцитрин, который препятствует усвоению жиров и предотвращает ожирение, и нарирутин, который способствует профилактике насморка и чихания. Вместе они очень полезны для здоровья", - заключил он.