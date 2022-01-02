Южнокореец убежал в КНДР через охраняемую границу

Вчера поздно вечером со стороны Южной Кореи в охраняемую часть демилитаризованной зоны (ДМЗ) пробрался посторонний, который в итоге пересек границу и оказался на территории КНДР.

Автоматические комплексы слежения три раза сработали, установив факт нарушения, но военные Республики Корея (РК) не смогли адекватно среагировать, за что на них обрушился град критики.

Об инциденте сегодня утром сообщил официальный представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК). Если обобщать всю предоставленную им информацию, то произошло следующее. Вчера вечером в восточной части ДМЗ, в уезде Косон провинции Канвон, недалеко от побережья Восточного (Японского) моря в зоне ответственности 22-й дивизии Сухопутных войск ВС РК неизвестный в 18-40 пересек забор и колючую проволоку, которые отделяют районы, доступные для обычной публики от охраняемой территории, перелез через ограждения и попал в ДМЗ. В 21-20 он был замечен комплексами слежения глубоко на территории ДМЗ, а в 22-40 уже пересек непосредственно границу и оказался на территории КНДР. Установив факт пересечения границы неизвестным, южнокорейские военные уведомили это по каналам экстренной связи северян, но те никак не отреагировали. Судьба перебежчика неизвестна, но в министерстве обороны РК предположили, что беглец является южнокорейцем, который хорошо знал местность и готовился к побегу. Также было отмечено, что в район пересечения границы выдвинулись четверо человек - возможно это были северокорейские пограничники.

Уже в ходе брифинга офицеру ОКНШ ВС РК пришлось отвечать на много неудобных вопросов и выслушивать много неприятных слов. Оказалось, что автоматика и комплексы слежения срабатывали нормально, установив факты нарушения охраняемого периметра и появление неизвестного человека, но сами южнокорейские пограничники реагировали не лучшим образом. Так, сенсоры и датчики показали, что было и нарушение в 18-40 и в 21-20 и в 22-40. Но в 18-40 военный, который отвечал за реагирование на тревожные сигналы охранных систем, ничего не заметил подозрительного. Выдвинувшийся к месту предполагаемого нарушения наряд также подтвердил, что забор и колючая проволока не повреждены, а потому тревогу не подняли.

По аналогичному сценарию развивались события и в 21-20: срабатывание систем - неподтверждение факта нарушения самими военными - выдвижение патруля - установление, что вся аппаратура и ограждения в полном порядке - возвращение обратно. Тревогу подняли лишь в 22-40, когда было уже замечено, что человек перешел границу. Только после этого стали более тщательно просматривать все записи и анализировать информацию по срабатыванию систем охраны, установив всю цепочку событий.

Офицер ОКНШ ВС РК тут же признал, что имели место небрежность или недостаточная внимательность со стороны тех военнослужащих РК, которые отвечали за то, как реагировать на срабатывание предупреждений - игнорировать, проводить дополнительное расследование или поднимать тревогу.

В какой-то степени южнокорейских военных можно понять. 22-я дивизия охраняет большой участок межкорейской границы, где местность очень сложная: ДМЗ идет через горы и упирается в море. Людей не хватает для контроля каждого сантиметра, а потому полагаются на автоматику. Системы же срабатывают достаточно часто, когда ветки падают на колючую проволоку, когда сильный ветер, когда звери или птицы движутся по ДМЗ и т.п. Потому большая нагрузка ложится на операторов комплексов, которые должны быстро изучать все эти сигналы, устанавливая, было ли нарушение или имел место какой-то природный фактор. Кроме того, часть передовых блокпостов, включая тот, который находился в непосредственной близости от места перехода границы, были закрыты согласно подписанному в сентябре 2018 г. между РК и КНДР Соглашению о снижении военной напряженности.

Впрочем, как признают, сами военные, всё это больше отговорки. Систему охраны границы недавно оборудовали современными комплексами, вложили в это большие деньги, а случаи перехода границы не прекращаются, причем регулярно в новостях фигурирует злополучный "район ответственности 22-й дивизии".

Так, в октябре 2012 г. северокорейский солдат перешел границу и его обнаружили только тогда, когда он сам постучался в здание блокпоста южнокорейских пограничников, проведя в ДМЗ всю ночь. В октябре 2020 г. по суше, а в феврале 2021 г. по морю из КНДР в РК перебрались люди, которых тоже поздно обнаруживали. Так, приплывшего в феврале прошлого года северянина десять раз замечали комплексы слежения ДМЗ, но в восьми случаях это списали на ошибки техники. Кроме того, в сентябре 2020 г. южнокорейский госслужащий в Желтом море спрыгнул с катера и уплыл в воды КНДР, а его хватились лишь на следующий день. Чиновник в итоге был застрелен пограничниками КНДР. В июле 2020 г. в районе острова Канхвадо в КНДР вернулся бывший перебежчик из Северной Кореи, который прожил на Юге три года, совершил преступление и решил убежать обратно, спокойно это сделав по схожему сценарию, когда техника всё видела, а люди (военные) не реагировали. Правда "возвращенцу" повезло больше, чем чиновнику-южанину. Если верить СМИ КНДР, перебежчика сначала поместили на карантин, он потом раскаялся в побеге на Юг и его отправили работать туда, куда он пожелал, сделав из этого пропагандистский ход.