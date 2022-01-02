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02.01.2022 14:17
Рубрика: В мире

Ким Чен Ын посетил Кымсусанский мемориальный комплекс

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Ким Чен Ын начал свою публичную деятельность с посещения 1 января Кымсусанского мемориального комплекса в Пхеньяне, где в забальзамированном виде покоятся предыдущие вожди - Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Лидер КНДР также сфотографировался с передовиками производства. Об этом сегодня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Фото: AFP
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"1 января 2022 г. генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель Госсовета КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын посетил Кымсусанский мемориальный комплекс", - говорится в сообщении ЦТАК от 2 января.

В ходе мероприятия Кима сопровождало несколько десятков человек высшего руководства КНДР - ведущие представители партийных, военных кругов, а также правительства и парламента КНДР, включая и младшую сестру Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которая находилась в третьем или четвертом ряду сопровождающих.

Все участники отдали дать память и уважения вождям Ким Ир Сену и Ким Чен Ыну, которые в забальзамированном виде находятся в "Холле вечной жизни" комплекса. Покойным вождям были возложены цветы от ЦК ТПК, Госсовета, Верховного народного собрания и правительства КНДР.

После этого Ким Чен Ын перед зданием комплекса сделал групповую фотографию с трудящимися, "которые внесли большой вклад в реализацию решений съезда партии".

Посещение Ким Чен Ыном стало первым его мероприятием в рамках публичной активности в новом году. Эксперты ожидали этого шага, так как с 2013 г. каждый год 1 января Ким неизменно посещает мемориальный комплекс. Исключение было сделано лишь однажды - 1 января 2018 г., когда Ким лично не присутствовал на публичной церемонии, а ее возглавлял заместитель председателя ТПК Чхве Рён Хэ Чхве Рён Хэ и глава ВНС (парламента) КНДР Ким Ён Нам.

Наблюдатели также отметили, что на этот раз с Кимом не было его супруги Ли Соль Чжу, но она 1 января посещала Кымсусанский комплекс с ним лишь однажды - в 2017 г.

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