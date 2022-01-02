Меняются правила получения детских выплат

Наличие зарегистрированных на заявителя или членов его семьи двух и более маломерных судов, либо двух и более самоходных машин и других видов техники, год выпуска которых не превышает пяти лет, в 2022 году станет основанием для отказа в назначении или перерасчете детских выплат.

Постановлением правительства РФ от 28 июня 2021 года утверждены Правила назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, а также перечень документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения указанных пособий, и форм заявлений об их назначении. "Один из пунктов данного постановления вступает в силу с 1 января 2022 года. Он касается оснований для отказа в назначении указанных выше пособий - наличие зарегистрированных на заявителя и членов его семьи двух и более маломерных судов, год выпуска которых не превышает 5 лет; а также двух и более самоходных машин и других видов техники, год выпуска которых также не превышает пяти лет", - пояснил "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Также теперь право на детские выплаты будет возникать в случае непревышения размера среднедушевого дохода семьи двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Величина прожиточного минимума учитывается за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.