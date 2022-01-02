МИД: Россия примет любые итоги референдума в Беларуси

"Россия примет любой результат референдума, признавая суверенное право народа Белоруссии самостоятельно, без давления извне, определять пути развития своей страны", - отметил Руденко.

По словам дипломата, конституционная реформа позволит стабилизировать внутриполитическую ситуацию в Беларуси. "Рассчитываем, что главным итогом конституционной реформы станет окончательная стабилизация внутриполитической ситуации в союзной нам республике, укрепление ее государственности и рост благосостояния братского нам народа", - признают на Смоленской площади.

Напомним, проект обновленной Конституции был опубликован 27 декабря на сайте президента Беларуси Александра Лукашенко. Документ предусматривает сохранение президентской формы правления при уточнении полномочий главы государства, парламента и правительства.