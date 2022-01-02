МИД: Россия примет любые итоги референдума в Беларуси

Новости

В Москве 13 человек устроили массовую драку 16:18
У Лионеля Месси обнаружили коронавирус 15:53
"Газпром" в 2021 году добыл рекордный за последние 13 лет объем газа 15:35
В Свердловской области без тепла остались более 17 тысяч человек 15:21
К месту аварии в Рязанской области выехал замначальника ГУОБДД МВД России 15:20
"Защищает интересы страны": французам понравилось новогоднее обращение Путина 15:01
Пассажир попавшего в ДТП под Рязанью автобуса лишился обеих ног 14:58
В Петербурге задержкой авиарейса заинтересовалась прокуратура 14:42
В центре Москвы у прохожих пропали десятки iPhone 14:26
Во флорентийской галерее Уффици открылся музей русских икон 14:09
Водитель Mercedes погиб в крупной аварии на МКАД 14:03
Водитель разбившегося под Рязанью автобуса был уставшим 13:36
В Подмосковье жилую высотку залило кипятком 13:24
Мишустин поздравил Григоровича с 95-летием 12:58
Даниил Медведев назвал три вещи, которые любит в России 12:55
В МЧС не прогнозировали столкновение Земли с астероидом Апофис 12:43
Тела погибших в ДТП под Рязанью доставят в Астрахань 12:37
Число пострадавших в аварии под Рязанью выросло до 22 12:32
Оперштаб: В Москве выявлено 1 824 новых случаев COVID-19 12:02
Посол: Москва отреагирует на прекращение вещания RT DE в Германии 12:00
Российские космонавты готовятся к первому в новом году выходу в открытый космос 11:47
Для войск РХБЗ разрабатывают робота с беспилотниками 11:29
Главе СК России доложат результаты проверки по ДТП в Рязанской области 11:08
Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков 11:01
Посольство Израиля в Киеве осудило факельное шествие бандеровцев 10:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Какие законы вступают в силу в январе
Какие законы вступают в силу в январе
02.01.2022 16:09
Рубрика: Власть

МИД: Россия примет любые итоги референдума в Беларуси

Текст: Екатерина Забродина
Москва примет любые итоги референдума по конституционной реформе в Беларуси. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

"Россия примет любой результат референдума, признавая суверенное право народа Белоруссии самостоятельно, без давления извне, определять пути развития своей страны", - отметил Руденко.

Лавров: РФ и Беларусь будут развивать военное сотрудничество

По словам дипломата, конституционная реформа позволит стабилизировать внутриполитическую ситуацию в Беларуси. "Рассчитываем, что главным итогом конституционной реформы станет окончательная стабилизация внутриполитической ситуации в союзной нам республике, укрепление ее государственности и рост благосостояния братского нам народа", - признают на Смоленской площади.

Напомним, проект обновленной Конституции был опубликован 27 декабря на сайте президента Беларуси Александра Лукашенко. Документ предусматривает сохранение президентской формы правления при уточнении полномочий главы государства, парламента и правительства.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Отношения России и Беларуси

Главное сегодня

"Газпром" в 2021 году добыл рекордный за последние 13 лет объем газа
ООН заступилась за российского сотрудника миссии в Косово
Появилось видео с места крупного ДТП под Рязанью
Посол: Москва отреагирует на прекращение вещания RT DE в Германии
В Петербурге в магазинах и кафе начали требовать QR-коды
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги