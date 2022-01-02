На Украине Зеленского раскритиковали за новогоднее обращение

Украинский президент Владимир Зеленский подвергся в соцсетях резкой критике за новогоднее обращение к нации, сообщает РИА Новости. В частности, пользователи упрекнули главу государства в том, что он, говоря об успехах спортсменов, учителей и врачей, не упомянул о том, что представители этих профессий увольняются и покидают страну в поиске более комфортных условий жизни.

"Какое отношение он имеет к успеху людей, которых упомянул в своем длинном спиче? Что он сделал за уходящий год для людей, для страны? Словоблудие неплохого актера и никакого президента", - возмутился один из украинских пользователей.

Впрочем, критика была и со стороны бывших высокопоставленных чиновников.

"66 тысяч врачей и медицинских работников уехали с Украины, еще почти 34 тысячи медработников уволились за 2020-й - первый квартал 2021 года, - не сдерживал иронии в комментариях бывший министр социальной политики Андрей Рева. - Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза".

"Мы выключили звук и ждали, когда он свалит с экрана", - резюмировал еще один из украинских пользователей.