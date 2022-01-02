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02.01.2022 08:48
Рубрика: В мире

ООН заступилась за российского сотрудника миссии в Косово

Текст: Екатерина Забродина

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал решение косовских властей объявить "персоной нон грата" российского сотрудника миссии Организации по делам временной администрации в Косово (МООНК). В заявлении Дюжаррика, опубликованном на официальном портале ООН, сказано, что подобный статус в принципе неприменим к членам миссии. Кроме того, Приштина не ставила ее об этом в известность.

Посольство РФ прокомментировало ситуацию с сотрудником ООН в Косово

"Миссия ООН в Косово и штаб-квартира ООН принимают соответствующие меры по обеспечению безопасности сотрудника, о котором идет речь, и поддерживают контакты с представителями властей по этому вопросу", - подчеркнул Дюжаррик. И напомнил, что "доктрина "персоны нон грата" неприменима к сотрудникам ООН и не предусмотрена в постановлении 2000/47 МООНК".

Напомним, перед самым Новым годом, 31 декабря, власти частично признанного Косова (в Москве не признают независимость автономного края в составе Сербии) потребовали выслать российского гражданина в составе миссии, назвав его деятельность "вредоносной для национальной безопасности республики". В посольстве РФ в Сербии назвали этот шаг провокацией. Впрочем, в соответствии с международным правом, включая резолюцию Совбеза ООН 1244, он не имеет никаких юридических последствий. Собственно, его неправомерность теперь подтвердили и в офисе генсека.

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