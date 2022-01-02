Оперштаб: В Москве выявлено 1 824 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 1 824 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 26,2% меньше, чем было накануне. Госпитализированы за сутки 656 человек. На ИВЛ находятся 519.

Выздоровели в городе ещё 2 232 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 873 286.

В целом в российской столице фиксируется снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Также на этой неделе наблюдается устойчивая тенденция снижения числа смертей от коронавируса. За минувшие сутки умерли 69 пациентов. Максимум по суточной летальности в столице был отмечен в июне-июле, когда за сутки умирали более 100 человек.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.