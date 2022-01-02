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02.01.2022 14:04
Рубрика: Экономика

Первые 1,7 тысячи партий древесины попали в электронную систему

Текст: Алексей Дуэль

За первые полтора дня 2022 года в системе ЛесЕГАИС сформировано более 1,7 тыс. электронных сопроводительных документов на партии древесины общим объемом более 75 тыс. кубометров. Такие данные привел Рослесинфорг по состоянию на 13.00 мск 2 января.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Такой показатель - обычный для первых дней года, затем суточные объемы заготовки будут вырастут на 30-40% в день, считает глава организации Павел Чащин. Он отметил, что сбоев ни по аппаратной, ни по программной части не зафиксировано, система работает штатно.

Оформлять на каждую партию древесины электронный сопроводительный документ предписывают вступившие 1 января в силу поправки в Лесной кодекс. Чтобы его сформировать, лесопользователю достаточно зайти в систему ЛесЕГАИС и заполнить поля специальной формы. Там надо указать, кто, откуда, сколько и каких бревен везет. Точно такие же сведения прежде писали на бумажном бланке. При отсутствии сети поможет приложение "ЛесЕГАИС Мобайл", объяснил ранее "РГ" руководитель Рослесхоза Иван Советников. По его словам, приложение разработано и для Android, и iOS. На основе введенной информации оно сформирует QR-код. Водитель лесовоза может его просто сфотографировать своим смартфоном с экрана гаджета лесного мастера, чтобы потом при необходимости предъявить его в пути любому проверяющему.

По итогам первых полутора суток работы расширенной ЛесЕГАИС пользователи в равной степени пользуются как с браузерной версией системы, так и с мобильным приложением, отметили в Рослесинфорге. На генерацию каждого QR-кода уходит не более трех минут.

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