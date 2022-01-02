Посол: Москва отреагирует на прекращение вещания RT DE в Германии

Российская сторона не оставит без ответа прекращение вещания телеканала RT DE в Германии. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в интервью агентству dpa.

"С российской стороны непременно последует реакция", - цитирует дипломата РИА Новости.

Он не уточнил, какими могут быть ответные шаги: "Я не дельфийский оракул, но существуют различные варианты. В России много немецких журналистов".

При этом посол подчеркнул, что Москва не хочет эскалации напряженности. "Мы не хотим конфликта. Мы лишь хотим, чтобы нашему вещателю в Германии предоставлялись те же права и возможности, и он мог спокойно работать", - признал Сергей Нечаев.

Впрочем, российская сторона надеется на разрешение ситуации. "Я бы не стал предвосхищать события. Все еще надеюсь, что на RT в Германии более не будут оказывать давления", - заключил посол РФ.

Напомним, RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали на YouTube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания.