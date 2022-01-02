Посольство Израиля в Киеве осудило факельное шествие бандеровцев

Посольство Израиля в Киеве выступило с резким осуждением марша украинских националистов, которые накануне устроили факельное шествие в центре Киева по случаю 113-й годовщины со дня рождения своего идейного вдохновителя Степана Бандеры.

"Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине", - говорится в заявлении дипмиссии, которое приводит РИА Новости.

Израильские дипломаты также требуют от украинских властей тщательно расследовать все антисемитские инциденты, сопровождавшие шествие 1 января. Напомним, в нем приняли участие около трех с половиной тысяч человек. Они прошли от парка Шевченко к офису президента Украины. Сама атмосфера мероприятия с зажженными факелами недвусмысленно отсылает ко временам нацистского рейха, отмечают наблюдатели.