Премьер Финляндии заявила о праве страны на вступление в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поставила под сомнение нейтральный статус республики. Политик заявила, что Суоми имеет право подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.

"Мы сохраняем возможность подать заявку на вступление в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и сохранять её, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности", - цитирует RT госпожу Марин, выступившую в эфире финского телеканал Yle.

Ранее консультативный совет по информации оборонного назначения при минобороны Финляндии заказал опрос среди жителей страны об их отношении к курсу властей в сфере безопасности. Оказалось, что больше половины финнов (51 процент) высказались против вступления Финляндии в НАТО, 24 процента поддержали такую перспективу, столько же респондентов затруднились с ответом.