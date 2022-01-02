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02.01.2022 17:29
Рубрика: В мире

Премьер Финляндии заявила о праве страны на вступление в НАТО

Текст: Екатерина Забродина

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поставила под сомнение нейтральный статус республики. Политик заявила, что Суоми имеет право подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.

Фото: REUTERS/ Stephen Lam
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"Мы сохраняем возможность подать заявку на вступление в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и сохранять её, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности", - цитирует RT госпожу Марин, выступившую в эфире финского телеканал Yle.

Ранее консультативный совет по информации оборонного назначения при минобороны Финляндии заказал опрос среди жителей страны об их отношении к курсу властей в сфере безопасности. Оказалось, что больше половины финнов (51 процент) высказались против вступления Финляндии в НАТО, 24 процента поддержали такую перспективу, столько же респондентов затруднились с ответом.

В мире Европа Финляндия Международные организации НАТО Расширение НАТО

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