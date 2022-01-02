Пушков поиронизировал об итогах евроинтеграции для Литвы

Литве не стоило ссориться с главным поставщиком энергоресурсов в Европе, с Россией, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. Тяга Вильнюса к евроинтеграции привела к тому, что гражданам приходится экономить на жилищно-коммунальных услугах. Напомним, что на днях поставщик энергии Elektrum Lietuva в Литве посоветовал жителям кипятить меньше воду, снизить температуру в квартирах до 16 градусов, понизить громкость музыки, не включать телевизор фоном, а также использовать посудомоечную машину и холодильник только при полной загрузке.

"И стоило ради этого "евроинтегрироваться"? - вопрошает Пушков в своем Telegram-канале. - А главное - напрочь ссориться с главным поставщиком энергоресурсов в Европе? Чтобы на всем экономить, понижать температуру и мерзнуть? Удивительные последствия имеет расставание с Россией для этих республик, особенно Латвии и Литвы - от распродажи железных дорог до депопуляции".