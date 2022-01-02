Путин обсудил в Эрдоганом гарантии безопасности РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества и международной безопасности, сообщает сайт Кремля.
"Обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией", - говорится в сообщении.
Кроме того, были затронуты и международные темы, "включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования".
Президенты условились о продолжении личных контактов.