Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков

Москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, - отметил Петр Бирюков. - При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации".

Заместитель мэра призвал москвичей быть внимательнее и не попадаться на такие уловки.

"Городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок, - пояснил Петр Бирюков. - Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения - выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается".

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все внезапные проверки незаконны.

"Если к вам пришли с такой проверкой, то сто процентов это - мошенники, о визите которых следует незамедлительно сообщить в правоохранительные органы", - отметил заместитель мэра.

Он напомнил, что сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит.

Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.