По ДТП в Рязанской области возбудили еще одно уголовное дело

После дорожно-транспортного происшествия в Скопинском районе следственные органы СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Об этом сообщили на сайте Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, 2 января 2022 года в районе с. Вослебово Скопинского района водитель рейсового автобуса, следующего по маршруту Москва-Астрахань, допустил столкновение с опорной конструкцией моста. По предварительным данным, в результате ДТП погибло 5 человек, 16 человек получили травмы различной степени тяжести", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что на место ДТП незамедлительно выехала следственная группа следственного управления СК России по Рязанской области. В настоящее время сотрудники следственного управления работают на месте происшествия, производят его осмотр и опрос очевидцев. "В рамках расследования уголовного дела следователями будет установлено, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья. Расследование уголовного дела продолжается", - заявили в СК России.

Ранее стало известно, что ход и результаты проверки по этому происшествию по указанию главы ведомства поставлены на контроль в центральном аппарате СК России. А по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ - за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Напомним, что эта крупная авария произошла в 05.45 утра рядом с селом Вослебово Скопинского района Рязанской области. Рейсовый автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, совершил наезд на опору железнодорожного моста. Всего в автобусе находилось 56 пассажиров.