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02.01.2022 14:26
Рубрика: Происшествия

В центре Москвы у прохожих пропали десятки iPhone

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Олег Прасолов/РГ Фото: Олег Прасолов/РГ
Фото: Олег Прасолов/РГ

У отдыхающих в центре Москвы горожан во время новогодних торжеств пропали десятки смартфонов. Как сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах, все эти люди могли стать жертвами профессиональных карманников.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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После новогодней ночи в полицию поступили десятки заявлений о продажах дорогих гаджетов, в основном iPhone последних моделей.

Оперативники считают, что к массовым кражам причастна банда карманников. Все потерпевшие рассказывали, что носили телефоны во внешних карманах одежды. IPhone пропадали во время прогулок по Красной площади, Никольской и другим центральным улицам.

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