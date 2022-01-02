В центре Москвы у прохожих пропали десятки iPhone

У отдыхающих в центре Москвы горожан во время новогодних торжеств пропали десятки смартфонов. Как сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах, все эти люди могли стать жертвами профессиональных карманников.

После новогодней ночи в полицию поступили десятки заявлений о продажах дорогих гаджетов, в основном iPhone последних моделей.

Оперативники считают, что к массовым кражам причастна банда карманников. Все потерпевшие рассказывали, что носили телефоны во внешних карманах одежды. IPhone пропадали во время прогулок по Красной площади, Никольской и другим центральным улицам.