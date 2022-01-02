В Москве 13 человек устроили массовую драку

На юго-востоке Москвы произошла очередная массовая драка, в которой ранения получили три человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД, драка произошла около 5.00 1 января на Гайвороновской улице в районе Текстильщики. Некоторые участники конфликта применили ножи. Три человека получили колотые раны, им оказали необходимую помощь.

Полиция установила и задержала всех участников потасовки. Они оказались мигрантами, к драке привела бытовая ссора. По этому факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Также составлены протоколы о нарушении режима пребывания в России иностранными гражданами.