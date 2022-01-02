В Москве изменены тарифы на проезд в общественном транспорте

С 2 января в Москве изменилась стоимость проезда в общественном транспорте.

Стоимость разовой поездки по "Единому" билету повысилась с 60 до 61 рубля. Соответственно, абонемент на две поездки теперь стоит не 120, а 122 рубля. По тарифу "Кошелек" на карте "Тройка" проезд на метро, МЦД и МЦК в центральной зоне подорожал на 4 рубля. Безлимитные "Тройки" на 30 и 90 дней выросли в цене: в среднем стоимость одной поездки стала больше на 1 рубль.

Не изменилась стоимость проезда по Face Pay (46 рублей), билета на 365 дней (19500 рублей) и проездного на 3 месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт (1245 и 810 рублей) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.