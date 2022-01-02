Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области

По факту ДТП с автобусом в Рязанской области возбуждено уголовное дело по 264 статье УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), передает РИА Новости.

Авария произошла в 05.45 утра возле села Вослебово Скопинского района Рязанской области. Рейсовый автобус, ехавший из Москвы в Астрахань, совершил наезд на опору железнодорожного моста.

По последним данным, погибли пять человек, травмы различной степени тяжести получил 21 человек, включая двоих детей. Всего в автобусе находилось 56 пассажиров.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, он был трезв.