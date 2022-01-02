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02.01.2022 07:18
Рубрика: Происшествия

Как в Якутии готовятся к пожароопасному сезону

Текст: Владимир Таюрский
Руководство Якутии добилось значительного увеличения финансирования на охрану лесов. В 2022-м республика получит из федерального бюджета на эти цели 1,6 миллиарда рублей - в 5,5 раза больше, чем было выделено на нынешний год. С такими деньгами в регионе еще не имели дела, и сейчас местные власти решают, как получить от них наибольшую отдачу.
Фото: Авиалесоохрана РФ Фото: Авиалесоохрана РФ
Фото: Авиалесоохрана РФ

Каждый год по окончании пожароопасного сезона в Москву направлялись расчеты, доказывающие, что невозможно эффективно охранять огромные лесные массивы, получая на это средства по самой низкой в стране ставке. Наиболее убедительным аргументом стало минувшее лето, когда запах дыма от горящей якутской тайги почувствовали в других регионах России и даже за ее пределами, а сами якутяне в течение нескольких месяцев почти не видели солнца. И это при том, что тушить очаги местным пожарным помогали парашютисты-десантники со всей страны, а также самая мощная за всю историю авиационная группировка МЧС и минобороны.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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В итоге площадь лесных пожаров в Якутии превысила восемь миллионов гектаров (в целом по России - чуть более десяти миллионов гектаров). По данным республиканской прокуратуры, ущерб лесному фонду на территории региона составил 3,7 миллиарда рублей. Это не считая средств на восстановление уничтоженных огнем ЛЭП, линий связи, жилых домов в селе Бясь-Кюель, на компенсации за сгоревшее имущество и скот.

- Сложность пожароопасного сезона 2021 года была обусловлена многими факторами, в том числе недостаточностью сил и средств лесопожарных формирований для ликвидации возгораний на такой большой площади, - отмечает прокурор республики Максим Попов.

Отголоски этой недостаточности проявляются до сих пор. 4,4 тысячи человек, мобилизованных на борьбу с огнем, к последней декаде декабря так и не получили положенные им выплаты на общую сумму 184 миллиона рублей.

В наступающем году деньги будут. По словам главы республики Айсена Николаева, выделенных средств хватит, чтобы нарастить кратность авиационного патрулирования лесов в три раза, наземного - в восемь раз. Почти вдвое будет увеличено число сотрудников парашютно-десантной службы.

- Но идти по старой дорожке, лишь увеличив финансирование и число работников, - точно не выход из ситуации. Сама система тушения лесных пожаров неэффективна, и все это прекрасно знают. Без детального анализа произошедшего мы ничего не достигнем, - заявил Николаев.

Этим летом даже вблизи населенных пунктов многие маленькие очаги, которые можно было погасить в зародыше, не то чтобы остались незамеченными - на них вовремя не отреагировали. А затем пришлось спасать села, оказавшиеся в кольце огня. Правительству Якутии поручено проанализировать все ошибки и выстроить систему отношений между органами государственной власти, муниципалитетами, экстренными службами и специализированными организациями, которая позволила бы максимально большое количество пожаров ликвидировать в первые сутки с момента обнаружения, пока они не разрослись до сотен тысяч гектаров.

Фото: Мария Васильева/РГ
Якутское село вернули к жизни после страшного пожара

Айсен Николаев также распорядился расширить до ста метров минерализованные полосы вокруг поселений, к которым примыкает лес. Из-за жары и ветров пожары часто переходили в верховые и легко перемахивали даже через 30-метровые преграды.

На предстоящее лето прогнозов погоды пока нет, но с каждым годом в Якутии становится все жарче и все меньше выпадает дождей. Именно грозовые фронты, проходящие над иссушенными территориями без выпадения осадков, становятся основной причиной возникновения пожаров. По подсчетам республиканской прокуратуры, в уходящем году лишь в 81 случае лес загорелся из-за неосторожного обращения с огнем или неудовлетворительного состояния ЛЭП. А более 1,4 тысячи возгораний были вызваны сухими грозами.

Весной к этому природному фактору может добавиться еще один. В нескольких районах местные жители обнаружили, что из-под пожелтевшего снега в 40-градусный мороз идет дым. В этих местах огонь ушел под землю, там тлеет торф. По словам заместителя председателя Якутского научного центра СО РАН Трофима Максимова, такие очаги могут действовать длительное время, и в будущем в регионе возможны круглогодичные "зомби-пожары".

В регионах Происшествия ЧП Пожары Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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