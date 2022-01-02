Минтаевая охотоморская путина стартовала на Камчатке

В первый день 2022 года на Камчатке началась минтаевая охотоморская путина.

Как сообщается на сайте правительства Камчатского края, объем общедопустимого улова для рыбаков установлен на уровне 700 тысяч тонн. В настоящее время все организационные мероприятия по путине выполнены, суда ведут промысел.

Охотоморская минтаевая экспедиция - одна из крупнейших рыбопромысловых путин не только в России, но и во всем мире. За 110 дней добывается более 60 процентов годового вылова минтая в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.