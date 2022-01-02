На Камчатке два человека скончались в застрявшей на трассе машине

На загородной трассе Камчатки в автомобиле обнаружили тела двоих человек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

Автомобиль был найден в кювете утром 2 января на участке трассы Мильково - Кирганик. В нем находились тела мужчины и женщины. Предположительно, оба задохнулись от угарного газа от работающего двигателя.

Следователи начали проверку происшествия. Кроме того, региональная прокуратура организовала проверку дорожных условий, в частности была ли обеспечена на этом участка безопасность движения и как была организована уборка снега.