В Бурятии зафиксировали вспышку опасной болезни

Заразный узелковый дерматит (нодулярный дерматит), очень серьезная болезнь скота, распространяется по территории Республики Бурятия. Как сообщила "РГ" Эльвира Цыбикова, сотрудник пресс-службы регионального минсельхозпрода, зафиксировано два очага заражения - села Усть-Киран и Бурдуны Кяхтинского района и Билютай Бичурского района.

Там выявлено около тысячи зараженных животных. Есть подозрения на модулярный дерматит в трех селах Мухоршибирского района: Подлопатки, Черноярово, Усть-Алтачей. Специалисты продолжают лабораторные исследования.

Нодулярный дерматит - инфекционная болезнь крупного рогатого скота, свиней и овец. Одно больное животное за 10-14 дней способно заразить все поголовье и стать причиной настоящей эпидемии. Все инфицированные особи подлежат уничтожению методом эвтаназии, трупы - сжиганию.

Человек этому заболеванию не подвержен, но может стать переносчиком, как и домашние животные. Вирус может переносится на волосах, коже, одежде, подошвах обуви, шерсти и лапах.

- В селах, где выявлено заболевание, введен режим карантина, - рассказала Эльвира Цыбикова. - Полностью ограничено перемещение домашнего скота и продуктов животноводства. Население передвигается свободно, однако при въезде и выезде производится санитарная обработка транспортных средств. Жители, выезжающие за пределы пораженных сел, обрабатываются дезсредствами с помощью специальных парогенераторов. Все выездные дороги из сел сейчас под наблюдением сотрудников правоохранительных органов.

Ситуация находится на личном контроле главы Бурятии Алексея Цыденова.

- С приходом тепла и появлением кровососущих насекомых ситуация выйдет из-под контроля и под прицелом уже окажется все поголовье скота Бурятии и соседних регионов. Тут только единственный выход - уничтожение, - говорит заместитель председателя правительства Республики Бурятия-министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.

При уничтожении скота государство готово выкупить животных у владельцев по среднерыночной цене: 134 рубля за килограмм живого веса КРС, 152 - за килограмм живого веса свиньи, четыре тысячи рублей за каждую овцу.

Между тем в регионе начинается вакцинирование скота от опасной болезни - мероприятия охватят все поголовье в 11 районах Бурятии, включая приграничные с Монголией и Забайкальским краем.