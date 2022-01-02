Губернатор: УК Пензы нужно лишать лицензий за плохую уборку снега

Управляющие компании могут начать лишать лицензий из-за плохой уборки снега. Такое заявление сделал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, сообщают РИА Новости.

Об этом глава региона сообщил на заседании по предупреждению и ликвидаций чрезвычайных ситуаций.

- Есть требования к этим организациям по количеству тракторов и снегоочистительных машин, они должны быть выполнены. И у тех управляющих компаний, которые эти требования не выполняют, надо отзывать лицензию, создавать городскую управляющую компанию и передавать дома в эту организацию, - сообщил Мельниченко.

Он также отметил, что увидел проблемы с расчисткой дворов от снега в Пензе и ближайших поселениях.