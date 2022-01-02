Танковую армию ЗВО оснастят цифровыми портативными радиостанциями "Азарт-П1"

Пресс-служба Западного военного округа сообщила о крупной партии современных радиостанций "Азарт-П1", которые поступили по гособоронзаказу в соединения и части ЗВО, расположенные в Нижегородской области.

По данным пресс-службы, речь идет о более чем 200 цифровых портативных радиостанций шестого поколения. Ими оснастили военнослужащих танковой армии округа.

Сообщается, что радиостанции "Азарт-П1" предназначены для ведения засекреченной связи в тактическом звене. Они обладают высокой помехо - и разведзащищенностью и способны работать в температурном диапазоне от -50 до +50 градусов. "Возможности устройств позволяют настраиваться на любые частоты, обеспечивать связь с мобильными телефонами и вести прием модулированных сигналов", - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Там подчеркнули, что "Азарт-П1" сопрягается со всеми радиостанциями, работающими на любых стандартах связи. Эта аппаратура способна принимать и передавать текстовые файлы, карты, шифрокоды. А еще - определять координаты с помощью спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Дальность действия станции - до 4 км.