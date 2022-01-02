В Пензенской области в первые дни 2022 года при пожарах погибли 7 человек

В правительстве Пензенской области заявили о том, что число погибших при пожарах в первые дни нового года выросло в 3,5 раза - до семи человек. При этом количество пожаров сократилось в четыре раза, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Меня беспокоит количество пожаров с погибшими людьми​​​. За неполные два дня нового года у нас семь человек погибли плюс пострадавшие. И пожары у нас практически по всем районам, в том числе в городе Пензе, - цитирует слова губернатора Олега Мельниченко пресс-служба правительства.

Согласно последним данным за два дня в регионе зафиксировано 11 возгораний, на 25 процентов меньше чем за аналогичный период 2021 года. Причиной чаще всего становится неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация электрических приборов и курение.

- Нам необходимо увеличить количество пожарно-профилактических групп, которые задействованы в проведении рейдов в частном жилом секторе. Это касается всех глав администраций. Прошу соответствующие меры принять, - поручил глава региона.