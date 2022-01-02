В Самарской области сняли введенные из-за метели ограничения движения

В Самарской области сняли введенное ранее ограничение движения автомобилей и грузовиков на трассе М-5 "Урал". Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой региональное отделение МЧС.

Ограничения были введены ведомством из-за сильных порывов ветра и метели второго января. Движение на трассе патрулировали сотрудники ГИБДД.

"В 20.20 (19.20 мск) 2 января… от ФКУ "Поволжуправтодор" поступил распорядительный акт от 2 января… "Об отмене временного ограничения движения" на участке с 29 по 132 километры автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке подъезд к Оренбургу в Самарской области", - говорится в сообщении.