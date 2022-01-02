В КБР спасатели помогли пятерым заблудившимся туристам из Москвы

Три часа потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы вывести заблудившихся из Москвы туристов к месту их проживания. Инцидент произошел накануне вечером.

Сообщение о том, что пять отдыхающих из Москвы вышли на прогулку в окрестности Тырныауза, но после наступления темноты не смогли самостоятельно найти дорогу обратно в город, спасатели получили первого января в 18.27 мск. Заблудившаяся группа перед выходом зарегистрировала свой маршрут в МЧС.

На поиски туристов немедленно выехали спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Как сообщило на своем сайте ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, в составе поисковой группы было пять человек и одна единица техники. К 20.25 мск спасатели вывели заблудившихся московских туристов к месту их проживания.

"Дальнейшая помощь им не потребовалась", - проинформировало ведомство.