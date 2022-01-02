Новый загадочный турмаршрут: От Белого моря до Онежского озера

На Северо-Западе разработали новый туристический маршрут по следам знаменитой "Осударевой дороги". Он соединит Петербург, Ленинградскую область, Карелию и Поморье.

Первые туристы отправятся по маршруту в 2022 году, когда будут отмечать 350-летний юбилей Петра Великого (он родился 9 июня 1672 года) и 320-летие исторического тракта.

"Осударева дорога", построенная летом 1702 года, по сей день вызывает большой интерес у историков и путешественников. Всего за 20 дней пять тысяч крестьян по приказу государя проложили по глухой тайге путь длиной 185 километров от пристани Нюхча на Белом море до Повенца на Онежском озере.

Конечно, это была не дорога в современном смысле слова, а гать из бревен. Но даже сегодняшние технологии не позволяют прокладывать трассы с такой скоростью. Как это удалось сделать 320 лет назад, остается загадкой.

Рекорд "Осударевой дороги" настолько впечатляет, что некоторые вообще считают ее мифом. Однако исследователи не сомневаются: путь через тайгу действительно был! Он позволил Петру I перебросить войска и грузы из Архангельска к Неве, взять шведскую крепость Нотебург (Орешек), получить выход к Балтийскому морю и основать Санкт-Петербург. Поэтому "Осудареву дорогу" называют "прологом" Северной столицы.

"Исследователи расходятся только в вопросе о том, действительно ли по этой сухопутной дороге волокли большие суда, - поясняет исполнительный директор карельской региональной общественной организации "Осударева дорога" Юрий Русанов. - Наши исследования показывают, что волок тоже был, только не фрегатов, а двух малых судов. Но это не умаляет героизма участников тех событий".

К нашему времени от исторического тракта остались лишь едва заметные следы. В 1930-е годы в тех краях проложили Беломорско-Балтийский канал, который скрыл большую часть дороги.

Разработчики маршрута "Дорога из Арктики. По следам Петра Великого" внесли в него знаковые места, связанные с историей тракта и славными делами государя-реформатора. Начальной точкой (или конечной, если двигаться с Севера) станет Петербург. Туристы посетят Соловецкие острова, Петрозаводск, Медвежьегорск, Кемь, Беломорск, Сумский Посад, Повенец, Лодейное поле и другие старинные города и села.

"Получился уникальный маршрут, который объединяет одной темой сразу несколько регионов, в том числе два арктических, - поясняет директор ассоциации развития территорий "Русское вездеходное общество" Мария Юркина. - Туристы смогут прикоснуться к культуре поморов, усилиями которых была построена "Осударева дорога".

Над маршрутом работает большая межрегиональная команда - ученые, музейщики, общественники, члены Российского географического общества и многие другие. Особое внимание уделяется подготовке гидов.

Из Северной столицы туристы отправятся в Петрозаводск, где побывают у камня на месте петровских железоделательных заводов и в других исторических местах. Затем их ждет старинный курорт Марциальные Воды с уникальной церковью 1721 года, построенной по проекту Петра I. К приезду гостей она как раз откроется после реставрации. Путешественники также увидят древний вулкан Гирвас, возраст которого - два-три миллиарда лет.

После этого из Кеми по Белому морю они поплывут на Соловки, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Юный государь причалил к островам в 1694 году на яхте "Святой Петр". В наши дни это судно воссоздали в соловецком морском музее. Легендарный монастырь, ботанический сад, загадочные лабиринты - лишь часть достопримечательностей архипелага.

Далее - краеведческий музей в Кеми с обрядом поморской свадьбы. Остановка на Беломоро-Балтийском канале и рассказ о его истории. Сумский Посад - ближайшая точка к селу Нюхча, где начали прокладывать "Осудареву дорогу". До Нюхчи добираться сложно, но самым пытливым туристам предоставят такую возможность.

А еще - музей Карельского фронта в Беломорске. Уникальные петроглифы - рисунки древних художников. Медвежьегорск с экспонатами, посвященными "Осударевой дороге", и чудесной заонежской вышивкой. Повенец с Петропавловским собором, гидросооружениями Беломоро-Балтийского канала, остатками петровских доменных печей и другими "магнитами". Лодейное Поле, где рождался флот. И наконец - Шлиссельбург, в прошлом тот самый крепкий Орешек, взятый благодаря "Осударевой дороге".

Самым сложным было сделать маршрут доступным для массового туриста, ведь исторический тракт проходил по тайге, отмечает Мария Юркина. В итоге проект решили предлагать в двух вариантах - обычном и приключенческом. В первом случае туристов ждут удобные переезды на автобусе и ночевки в комфортабельных отелях с северной кухней. В экстрим-варианте часть пути они будут преодолевать на вездеходах, а зимой - на снегоходах.

Сколько дней продлятся такие путешествия, сейчас обсуждается. Но понятно, что за выходные дни все точки маршрута не объехать. На это понадобится не меньше пяти-семи дней.

Справка "РГ"

Турмаршрут, посвященный "Осударевой дороге", разработан по проекту петербургского комитета по делам Арктики. Он предполагает создание комплекса туристических продуктов с участием Северной столицы и регионов Арктической зоны.

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