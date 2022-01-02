Пять необычных музеев: их стоит посетить зимой

Калининградская область пытается преодолеть сезонность в туризме и привлекать путешественников в любое время года. Лето - пора пляжного отдыха, весной и осенью можно с комфортом осмотреть природные красоты. А зимой, когда с неба валится дождь вперемешку со снегом, гостей Янтарного края ждут разнообразные культурные открытия.

Рассказываем о пяти самых, на наш взгляд, необычных музеях Калининградской области.

Тюрьма в тевтонской цитадели

Замок Тапиау в Гвардейске, построенный в XIII веке, стал музеем несколько месяцев назад. Он уникален по двум причинам. Во-первых, это одна из наиболее хорошо сохранившихся тевтонских цитаделей в Европе. Во-вторых, с 1879 года замок служил тюрьмой.

В Восточной Пруссии туда помещали мелких преступников, а затем каторжников, в том числе противников гитлеровского режима.

После Великой Отечественной войны, когда часть Восточной Пруссии вошла в состав Советского Союза, назначение Тапиау не изменилось. С 1945 года там функционировали следственный изолятор, пересыльная тюрьма и исправительная колония. Последних осужденных из замка этапировали только в 2021 году.

За "тюремные" полтора столетия на территории замка появились специфические хозяйственные постройки. Но есть и помещения, сохранившиеся со времен тевтонских рыцарей. Это северо-западный флигель и подвалы восточного флигеля.

Сейчас в северо-западном флигеле разместилась выставка по истории замка. Ее организовал Калининградский областной историко-художественный музей, который стал новым хозяином необычного исторического объекта. "Экскурсии в замок Тапиау - это абсолютно уникальное предложение не только в масштабах нашей области, но и всей страны", - подчеркивает министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

Как добраться: Гвардейск, улица Дзержинского, 12

Туристов приглашают за парту

В поселке Ильичево Полесского района работает музей "Старая немецкая школа Вальдвинкель", который ежегодно принимает несколько тысяч туристов. Частые гости - калининградские школьники.

Вначале создательница музея Инесса Наталич и не думала об экскурсиях. Она хотела лишь привести в порядок разрушенную школу, где когда-то работала ее мама, чтобы поселиться там после выхода на пенсию.

Но в мусорных завалах нашлось много интересных вещей из прошлой жизни школы: грифели, которыми писали немецкие ученики, настоящая немецкая карта местности Лабиау - ныне Полесского района.

Кроме того, Ильичево начали посещать граждане Германии, которые в 30-е и 40-е годы были детьми и учились в школе Вальдвинкель. Они поделились воспоминаниями, вещами. О том, как жилось советским школьникам и учителям в послевоенное время, калининградка узнавала, общаясь с первыми переселенцами. Так родились несколько экспозиций и экскурсия, рассказывающие о немецком и советском прошлом школы.

Как добраться: Полесский городской округ, поселок Ильичево, Лесная улица, 24. Для посещения музея нужно предварительно созвониться с Инессой Савельевной по телефону 89212629228.

В гости к китобою Василию

Музей "Дом китобоя", расположенный в Калининграде, посвящен советскому периоду истории города. Он необычен тем, что хранит не только экспонаты 1960-1980-х годов, но и воспоминания местных жителей.

В коммунальной квартире, которую представляет из себя музей, живут китобой Василий, его жена Антонина, их сын-школьник и дочка-студентка. Почему китобой? Да потому, что порт Калининграда являлся базой для Антарктической китобойной флотилии "Юрий Долгорукий", о которой в городе ходили легенды.

Сосед семейства подрабатывает продажей дефицита, поэтому в музее есть и редкие граммофонные пластинки, и иностранный алкоголь, и даже настоящие джинсы Wrangler из 80-х. "Практически все вещи, которые можно увидеть в музее, нам подарили калининградцы, - рассказывает один из создателей "Дома китобоя" Александр Быченко. - Мы с женой Натальей объявили о сборе экспонатов в соцсетях. Вскоре наша квартира наполовину превратилась в "Дом китобоя".

Но важны не только сами экспонаты, но и жизненные истории, которые за ними стоят. Всю экскурсию посетителей сопровождает аудиоспектакль, написанный на основе реальных воспоминаний калининградцев.

Как добраться: Калининград, проспект Мира, 9-11, внутренний двор Областной научной библиотеки, вход со стороны сквера Энергетиков

"Подвальчик" Вовы Дорофеева

Музей "Подвальчик с историями", посвященный Великой Отечественной войне и истории довоенного Кенигсберга, располагается в подвале жилого дома в Калининграде.

У него нет четкого графика работы, ведь создателю музея Володе Дорофееву, по совместительству экскурсоводу, всего 13 лет. Юному историку нужно ходить в школу, учить уроки. Посетителей просят звонить заранее, чтобы точно застать школьника дома.

Все началось с сумки для противогаза. Пять лет назад восьмилетний Вова нашел ее на улице. Принес домой, сам постирал и заявил родителям: для комплекта срочно нужно купить противогаз.

Родители отнеслись к затее с пониманием и отвели ребенка на барахолку. И вот коллекция старинных предметов, которые Вова нашел, купил или получил в дар от друзей и знакомых, стала такой огромной, что пришлось переселить ее из квартиры в подвал.

"Идея проводить экскурсии появилась, когда я случайно увидел в окно пару туристов, фотографировавших наш дом, - вспоминает школьник. - Я вышел во двор, спросил: "Не желаете ли посетить мой музей?". Название - "Подвальчик с историями" - позже подсказала мамина знакомая. Оно мне очень понравилось, ведь у всех моих вещей есть свои интересные истории. Эти сюжеты я и объединил в экскурсию. Длится она примерно час".

Как добраться: Калининград, Рижская улица, дом 14. Для посещения музея нужно предварительно созвониться с Володей Дорофеевым по телефону 89062140705

"Морсвин" из морского мусора

Калининградский музей мусора - "МУ МУ КА" - находится в поселке Сосновка неподалеку от курортного города Зеленоградска. Его экспонаты - это арт-объекты, которые современные художники создали из отходов.

К примеру, творение зеленоградских художников "Морсвин" изготовлено из остатков деревьев и кусков рыболовецких сетей, найденных на побережье Балтики. Это скульптура кита, постоянно обитающего в Балтийском море, в натуральную величину. Художники напоминают, что морская свинья находится под угрозой исчезновения. И призывают беречь природу.

Музей мусора - часть экологической площадки "Зеленый кот". Он соседствует с пунктом приема и сортировки раздельно собранных отходов и хламмаркетом, то есть местом для обмена и продажи ненужных вещей.

Как добраться: Зеленоградский городской округ, поселок Сосновка, улица Калининградская, 4а.

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