В Карелии зафиксирован первый случай заражения "омикроном"

В Карелии зафиксирован первый случай заражения "омикрон"-вариантом коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова

"Омикрон в Карелии, - цитирует министра агентство. - Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции. Положительный результат на омикрон передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга. Жалоб у пациентки нет, состояние удовлетворительное".

Охлопков призвал всех жителей региона вакцинироваться, напомнив, что вакцина "Спутник V" показала свою эффективность против "омикрона.