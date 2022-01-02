В Петербурге задержкой авиарейса заинтересовалась прокуратура

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров из-за длительной задержки рейса на Хургаду. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Вылететь отдыхать на берег Красного моря пассажиры должны были сегодня в 6 утра 5 минут. Однако, как сказано в сообщении, из-за неисправности самолета и поломки резервного борта, рейс задержали. Сейчас проходит подготовка самолета на вылет в 15 часов. Во время ожидания пассажиры были обеспечены питанием и напитками.

Транспортная прокуратура проводит проверку всех обстоятельств и того, насколько были соблюдены права пассажиров. Если будут выявлены нарушения - последуют соответствующие меры реагирования.