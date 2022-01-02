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02.01.2022 21:38
Рубрика: Общество

Астроном назвал доступные взору в Крыму в 2022 году небесные явления

Текст: Алексей Вакуленко
В 2022 году в Крыму и европейской части России можно будет наблюдать несколько интересных явлений, связанных с планетами и метеорными потоками. Об этом РИА Новости сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

По словам астронома, первым событием станет сближение 5 апреля Марса и Сатурна, зрелищность которого обусловлена тем, что у планет разные цвета: Сатурн - беловатый, а Марс - выраженно красный.

Фото: iStock
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Следующим станет соединение Венеры и Юпитера 30 апреля, эффектность которого связана с тем, что Венера и Юпитер - самые яркие планеты на небе.

Еще одно событие - противостояние планеты-гиганта 14 августа: Сатурн подойдет на самое маленькое расстояние к Земле - полтора миллиарда километров.

- Если смотреть в телескоп, совсем не обязательно профессиональный, видны будут кольца Сатурна, - объяснил эксперт.

Перед этим, с 12 по 14 августа, в Крыму можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды - один из самых ярких ежегодных потоков. При этом астроном рекомендовал делать это в местах, где вокруг минимум света.

Фото: Istock
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Еще одно противостояние можно будет увидеть 26 сентября, когда к Земле на минимальное расстояние - 700 миллионов километров - подойдет Юпитер: в телескоп помимо планеты можно будет увидеть ее спутники.

Частичное солнечное затмение произойдет 25 октября, а 8 ноября - полное лунное. Еще одно интересное явление - противостояние Марса - произойдет 8 декабря.

- Этот процесс бывает раз в два года - за период обращения: планета подойдет к Земле на очень маленькое расстояние, 80 миллионов километров, - пояснил специалист.

Завершит череду зрелищных небесных явлений в 2022 метеорный поток Геминиды, что придется на период с 13 по 15 декабря.

- Это регулярный поток, как и Персеиды, но он более мощный, с хорошими, красивыми вспышками, - уточнил Сергей Назаров.

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