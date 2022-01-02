Краснодарский театр балета Григоровича отмечает 95-летие своего худрука

Второго января, исполняется 95 лет выдающемуся хореографу современности народному артисту СССР Юрию Николаевичу Григоровичу. Краснодарский Театр балета Юрия Григоровича - единственный в России авторский театр хореографа - к юбилею своего художественного руководителя в течение всего года готовит серию праздничных мероприятий.

Сегодня, в день рождения маэстро, в музыкальном театре пройдет показ любимого балета Юрия Николаевича - "Щелкунчик" П. Чайковского, который покорил весь мир и уже почти четверть века с неизменным аншлагом идет на краснодарской сцене.

В прологе перед спектаклем артисты представят фрагмент из балета "Золотой век" - постановки, с которой 25 лет назад на Кубани начал свою историю Театр балета Юрия Григоровича. Он входит в состав Краснодарского творческого объединения "Премьера", носящего имя своего основателя, народного артиста РФ Леонарда Гатова.

В октябре 1996 года по его приглашению лауреат Ленинской и Государственных премий СССР Юрий Григорович первый раз приехал в Краснодар. Он согласился взять на себя художественное руководство 1-ым Кубанским фестивалем балета, который проходил с 18 по 22 октября 1996 года в рамках Международного фестиваля "Д. Шостакович и мировая музыкальная культура".

Через четыре месяца, 4 января 1997 года, был поставлен балет Чайковского "Лебединое озеро" в хореографии Григоровича. После премьеры "Лебединого озера" в Краснодаре хореограф заявил о своем намерении поставить в Краснодаре все 18 спектаклей, которые в свое время в его редакции были поставлены в Большом театре и стать художественный руководителем краснодарского театра балета. Так и произошло.

За эти годы на краснодарской сцене были поставлены все балетные спектакли из репертуара великого хореографа, с которыми коллектив гастролировал во Франции, Испании, Португалии, Норвегии, Японии, Корее, Турции, Великобритании, США, Германии и Греции.

В прошлом году театр отметил 25-летие, порадовав зрителей новыми творческими проектами. В Сочи с успехом прошел основанный Григоровичем Международный конкурс "Молодой балет мира". В Уфе с участием солистов из разных коллективов в рамках Международного фестиваля балетного искусства им. Рудольфа Нуреева состоялся посвященный Григоровичу галла-концерт.

"Да, все это состоялось вопреки тяжелым прогнозам, связанным с пандемийными ограничениями и было не напрасным, - сказал Юрий Николаевич в недавнем интервью корреспонденту ТАСС. - Я не строю никаких планов, но не могу не надеяться, хотя бы в душе, что и в наступившем году мы продолжим движение. Запланированы V Всероссийский конкурс молодых исполнителей "Русский балет" на Новой сцене Большого театра и наш главный - Московский международный конкурс артистов балета и хореографов. Началась подготовка к Benois de la danse, в Москву планируют приехать, как всегда, интересные люди из мира балета. За всем этим огромная работа людей, государственных организаций и творческого балетного сообщества. Что ж, значит наши усилия имеют отклик, с годами значение балета в сознании людей сохраняется и все мы делаем правильно. А значит, нам должно повезти!"