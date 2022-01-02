Снегопад парализовал движение в горах Сочи

На горных трассах Сочи из-за разгула стихии застряли десятки машин. Снегопад не прекращается уже несколько часов. Природная стихия застали врасплох десятки автолюбителей, которые направлялись на склоны популярного курорта.

На разлетевшихся по соцсетям кадрах видно, как машины буксуют и застревают в снегу, а некоторые водители паркуются прямо на обочине. Сочинские власти неоднократно информировали жителей и гостей курорта о возможных проблемах при въезде в горный кластер автомобилям на летней резине.

Ситуация осложнилась после того, как МЧС продлило действие штормового предупреждения из-за снегопада в Сочи. К середине сегодняшнего дня стало ясно, что прогноз подтвердился - предгорья и горы накрыла снежная пелена.

Погодные условия в регионе остаются сложными и дорожники призывают водителей не расслабляться.