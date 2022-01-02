Новости

Мишустин поздравил Григоровича с 95-летием 12:58
Даниил Медведев назвал три вещи, которые любит в России 12:55
В МЧС не прогнозировали столкновение Земли с астероидом Апофис 12:43
Тела погибших в ДТП под Рязанью доставят в Астрахань 12:37
Число пострадавших в аварии под Рязанью выросло до 22 12:32
Оперштаб: В Москве выявлено 1 824 новых случаев COVID-19 12:02
Посол: Москва отреагирует на прекращение вещания RT DE в Германии 12:00
Российские космонавты готовятся к первому в новом году выходу в открытый космос 11:47
Для войск РХБЗ разрабатывают робота с беспилотниками 11:29
Главе СК России доложат результаты проверки по ДТП в Рязанской области 11:08
Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков 11:01
Посольство Израиля в Киеве осудило факельное шествие бандеровцев 10:54
Появилось видео с места крупного ДТП под Рязанью 10:44
В Москве все пересадки на транспорте стали бесплатными 10:33
В Москве похолодает до минус 17 10:29
В Москве начался "Елочный круговорот" 10:17
Даниил Медведев проиграл свой первый матч на АТР Cup 10:00
МВД: Бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного 09:50
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области 09:47
Транзит газа из России в Словакию через Украину упал на 41,7% 09:25
Количество пострадавших в ДТП в Рязанской области увеличилось до 21 09:22
В Москве со 2 января изменены тарифы на проезд в общественном транспорте 09:06
Ученые выяснили, насколько "омикрон" опасен для легких 08:50
ООН заступилась за российского сотрудника миссии в Косово 08:48
В ДТП с автобусом в Рязанской области погибли пять человек 08:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Какие законы вступают в силу в январе
Какие законы вступают в силу в январе
02.01.2022 12:37
Рубрика: Происшествия

Тела погибших в ДТП под Рязанью доставят в Астрахань

Текст: Роман Мерзляков

В автомобильной аварии в Рязанской области погибло пять человек, решается вопрос о транспортировке тел погибших в Астрахань, сообщает пресс-служба губернатора нижневолжского региона.

Фото: Прокуратура Рязанской области
Число пострадавших в аварии под Рязанью выросло до 22

Около шести утра 2 января на 277-м километре федеральной автодороги Р-22 в Скопинском районе Рязанской области рейсовый автобус, шедший из Москвы в Астрахань, столкнулся с опорой железнодорожного моста.

Скончались две женщины и трое мужчин, один из них - водитель. В ДТП также пострадали 22 человека. Всего в автобусе находилось 50 пассажиров (из них - трое детей) и два водителя.

Десять человек в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Трое взрослых находятся в реанимации.

Рейс совершал автобус, принадлежащий астраханской компании "Транслайн". В результате ДТП движение на автодороге не нарушено. На месте происшествия розлива топлива нет.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

Главное сегодня

ООН заступилась за российского сотрудника миссии в Косово
Появилось видео с места крупного ДТП под Рязанью
За сутки в России подтверждено 18233 случая COVID-19 в 84 регионах
Посол: Москва отреагирует на прекращение вещания RT DE в Германии
В Петербурге в магазинах и кафе начали требовать QR-коды
ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки
Жданов: В теневом сегменте интернета сформировался рынок заказных убийств