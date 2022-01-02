Тела погибших в ДТП под Рязанью доставят в Астрахань

В автомобильной аварии в Рязанской области погибло пять человек, решается вопрос о транспортировке тел погибших в Астрахань, сообщает пресс-служба губернатора нижневолжского региона.

Около шести утра 2 января на 277-м километре федеральной автодороги Р-22 в Скопинском районе Рязанской области рейсовый автобус, шедший из Москвы в Астрахань, столкнулся с опорой железнодорожного моста.

Скончались две женщины и трое мужчин, один из них - водитель. В ДТП также пострадали 22 человека. Всего в автобусе находилось 50 пассажиров (из них - трое детей) и два водителя.

Десять человек в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Трое взрослых находятся в реанимации.

Рейс совершал автобус, принадлежащий астраханской компании "Транслайн". В результате ДТП движение на автодороге не нарушено. На месте происшествия розлива топлива нет.