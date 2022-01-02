В Сухом Логе из-за короткого замыкания загорелся жилой дом

Пожар в доме № 8 на улице Милицейской в городе Сухой Лог, который тушили в ночь с 1 на 2 января, предположительно возник из-за короткого замыкания в одной из квартир на третьем этаже. Проверкой инцидента в настоящее время занимается Сухоложская прокуратура.

Представители надзорного ведомства будут следить, чтобы всем пострадавшим предоставили жилье из городского маневренного фонда. По сообщению Интерфакс-Урал со ссылкой на областной департамент информационной политики, последствия ЧП на личном контроле держит уральский губернатор Евгений Куйвашев.

- По поручению главы региона местные власти должны решить вопрос с выплатами на первоочередные нужды. Министерству общественной безопасности поручено оказать всю необходимую помощь профильным ведомствам при расследовании причин пожара, - отмечается в сообщении.

Пожар в трехэтажном доме 1930-го года постройки, где проживает 40 семей, начался поздним вечером 1 января. Сигнал на пульт МЧС поступил в 22.30 по местному времени. Площадь возгорания составила 500 "квадратов". Спасатели эвакуировали 40 жильцов в пункт временного размещения, устроенный в школе. Двоим из них понадобилась медицинская помощь - они отравились продуктами горения.

По словам специалистов, работать было непросто в первую очередь из-за того, что дом имеет деревянные перекрытия с большими зазорами между ними. Локализовать огонь, охвативший чердак и четыре квартиры на третьем этаже, удалось лишь в 05.25. В тушении приняли участие 27 пожарных и 9 единиц техники.

Спустя некоторое время домой вернулись жильцы четырех подъездов. Жильцы двух, увы, не могут этого сделать - их квартиры либо выгорели, либо были залиты водой при тушении. В настоящее время для лишившихся крова в городе организован сбор вещей и продуктовых наборов.