Российские космонавты готовятся к первому в новом году выходу в открытый космос

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров готовятся к плановому 51-му и первому в новом году выходу за борт МКС по российской программе: он запланирован на 19 января.

Как рассказали в Роскосмосе, основная цель предстоящих работ - интеграция узлового модуля "Причал" в состав российского сегмента.

Напомним: узловой модуль прибыл на станцию в конце ноября 2021 год. "Причал" представляет собой сферический герметичный отсек с размещенными внутри и снаружи него составными частями. Его стартовая масса 4,65 тонны, диаметр корпуса - 3,3 метра, герметичный объем - 19 кубических метров. Узловой модуль пристыкован к надирному узлу многоцелевого лабораторного модуля "Наука".

С пропиской "Причала" на орбите становятся возможными стыковки одновременно до пяти пилотируемых кораблей "Союз МС", "Орел" и грузовых "Прогресс МС". Кроме того, российский сегмент МКС получил другие дополнительные технические возможности и перспективы.

Ожидается, что космонавты проведут в открытом космосе 6,5 часов. Среди главных задач, которые необходимо выполнить нашему экипажу, - подключение кабелей и установка поручней между модулями "Наука" и "Причал", проведение демонтажа чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, установка мишеней стыковки и контроля стыковки.