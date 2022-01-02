РПЦ будет вести переговоры с иерархами Александрийской православной церкви

В Русской православной церкви будут вести переговоры с иерархами Александрийского патриархата, если они выразят несогласие с его решением, признавшего ранее украинских раскольников. Об этом в интервью РИА Новости сказал глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

В 2019 патриарх Александрийский и вся Африки Феодор II году признал раскольническую Православную церковь Украины. Говоря о последствиях этого решения, в Русской православной церкви отмечали, что они могут коснуться окормления верующих соотечественников в Африке - на канонической территории Александрийского патриархата.

Таким образом, Александрийский патриархат, попытавшись решить проблему церковного раскола на Украине и признав украинских раскольников, создал проблемы у себя.

Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке.

В состав этого экзархата вошли две епархии: Северо-Африканская и Южно-Африканская. Патриаршим экзархом Африки назначен архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, митрополит Клинский.

Митрополит Иларион отметил, что в течение декабря в Русской православной церкви получили "несколько весьма грубых и наглых писем от архиереев Александрийского патриархата" после того, как архиепископ Леонид туда съездил и пообщался с местными клириками.

- В одном из них было написано (цитирую по памяти): "наши священники даже не знают, где находится Украина". Тем более удивительно, что Александрийский патриархат втянулся в авантюру по признанию украинского раскола. Один из предстоятелей поместных церквей, с которым я встречался в 2018 году, сказал мне: "Мы не хотим решать проблемы Украины и создавать проблемы у себя". Александрийский патриархат попытался поучаствовать в решении проблем Украины, но смог только создать проблемы у себя, - подчеркнул митрополит Иларион.

Напомним, что Александрийская церковь основана апостолом и евангелистом Марком, с 451 года является патриархатом. Каноническая территория Александрийской православной церкви - страны Северной, Центральной и Южной Африки. В настоящее время в Александрийском патриархате насчитывается 27 митрополий и 4 епископии. Глава церкви - патриарх Александрийский и вся Африки Феодор Второй.