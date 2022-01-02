РПЦ будет вести переговоры с иерархами Александрийской православной церкви

Новости

В Москве 13 человек устроили массовую драку 16:18
У Лионеля Месси обнаружили коронавирус 15:53
"Газпром" в 2021 году добыл рекордный за последние 13 лет объем газа 15:35
В Свердловской области без тепла остались более 17 тысяч человек 15:21
К месту аварии в Рязанской области выехал замначальника ГУОБДД МВД России 15:20
"Защищает интересы страны": французам понравилось новогоднее обращение Путина 15:01
Пассажир попавшего в ДТП под Рязанью автобуса лишился обеих ног 14:58
В Петербурге задержкой авиарейса заинтересовалась прокуратура 14:42
В центре Москвы у прохожих пропали десятки iPhone 14:26
Во флорентийской галерее Уффици открылся музей русских икон 14:09
Водитель Mercedes погиб в крупной аварии на МКАД 14:03
Водитель разбившегося под Рязанью автобуса был уставшим 13:36
В Подмосковье жилую высотку залило кипятком 13:24
Мишустин поздравил Григоровича с 95-летием 12:58
Даниил Медведев назвал три вещи, которые любит в России 12:55
В МЧС не прогнозировали столкновение Земли с астероидом Апофис 12:43
Тела погибших в ДТП под Рязанью доставят в Астрахань 12:37
Число пострадавших в аварии под Рязанью выросло до 22 12:32
Оперштаб: В Москве выявлено 1 824 новых случаев COVID-19 12:02
Посол: Москва отреагирует на прекращение вещания RT DE в Германии 12:00
Российские космонавты готовятся к первому в новом году выходу в открытый космос 11:47
Для войск РХБЗ разрабатывают робота с беспилотниками 11:29
Главе СК России доложат результаты проверки по ДТП в Рязанской области 11:08
Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков 11:01
Посольство Израиля в Киеве осудило факельное шествие бандеровцев 10:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Какие законы вступают в силу в январе
Какие законы вступают в силу в январе
02.01.2022 15:33
Рубрика: Общество

РПЦ будет вести переговоры с иерархами Александрийской православной церкви

Текст: Елена Яковлева

В Русской православной церкви будут вести переговоры с иерархами Александрийского патриархата, если они выразят несогласие с его решением, признавшего ранее украинских раскольников. Об этом в интервью РИА Новости сказал глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска
Православный календарь на 2022 год

В 2019 патриарх Александрийский и вся Африки Феодор II году признал раскольническую Православную церковь Украины. Говоря о последствиях этого решения, в Русской православной церкви отмечали, что они могут коснуться окормления верующих соотечественников в Африке - на канонической территории Александрийского патриархата.

Таким образом, Александрийский патриархат, попытавшись решить проблему церковного раскола на Украине и признав украинских раскольников, создал проблемы у себя.

Синод Русской православной церкви 29 декабря обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке.

В состав этого экзархата вошли две епархии: Северо-Африканская и Южно-Африканская. Патриаршим экзархом Африки назначен архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, митрополит Клинский.

Митрополит Иларион отметил, что в течение декабря в Русской православной церкви получили "несколько весьма грубых и наглых писем от архиереев Александрийского патриархата" после того, как архиепископ Леонид туда съездил и пообщался с местными клириками.

- В одном из них было написано (цитирую по памяти): "наши священники даже не знают, где находится Украина". Тем более удивительно, что Александрийский патриархат втянулся в авантюру по признанию украинского раскола. Один из предстоятелей поместных церквей, с которым я встречался в 2018 году, сказал мне: "Мы не хотим решать проблемы Украины и создавать проблемы у себя". Александрийский патриархат попытался поучаствовать в решении проблем Украины, но смог только создать проблемы у себя, - подчеркнул митрополит Иларион.

Напомним, что Александрийская церковь основана апостолом и евангелистом Марком, с 451 года является патриархатом. Каноническая территория Александрийской православной церкви - страны Северной, Центральной и Южной Африки. В настоящее время в Александрийском патриархате насчитывается 27 митрополий и 4 епископии. Глава церкви - патриарх Александрийский и вся Африки Феодор Второй.

Общество Религия

Главное сегодня

"Газпром" в 2021 году добыл рекордный за последние 13 лет объем газа
ООН заступилась за российского сотрудника миссии в Косово
Появилось видео с места крупного ДТП под Рязанью
Посол: Москва отреагирует на прекращение вещания RT DE в Германии
В Петербурге в магазинах и кафе начали требовать QR-коды
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год