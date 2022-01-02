С 1 июля детям до 14 лет можно будет оформить прописку через "Госуслуги"

Новости

В Москве 13 человек устроили массовую драку 16:18
У Лионеля Месси обнаружили коронавирус 15:53
"Газпром" в 2021 году добыл рекордный за последние 13 лет объем газа 15:35
В Свердловской области без тепла остались более 17 тысяч человек 15:21
К месту аварии в Рязанской области выехал замначальника ГУОБДД МВД России 15:20
"Защищает интересы страны": французам понравилось новогоднее обращение Путина 15:01
Пассажир попавшего в ДТП под Рязанью автобуса лишился обеих ног 14:58
В Петербурге задержкой авиарейса заинтересовалась прокуратура 14:42
В центре Москвы у прохожих пропали десятки iPhone 14:26
Во флорентийской галерее Уффици открылся музей русских икон 14:09
Водитель Mercedes погиб в крупной аварии на МКАД 14:03
Водитель разбившегося под Рязанью автобуса был уставшим 13:36
В Подмосковье жилую высотку залило кипятком 13:24
Мишустин поздравил Григоровича с 95-летием 12:58
Даниил Медведев назвал три вещи, которые любит в России 12:55
В МЧС не прогнозировали столкновение Земли с астероидом Апофис 12:43
Тела погибших в ДТП под Рязанью доставят в Астрахань 12:37
Число пострадавших в аварии под Рязанью выросло до 22 12:32
Оперштаб: В Москве выявлено 1 824 новых случаев COVID-19 12:02
Посол: Москва отреагирует на прекращение вещания RT DE в Германии 12:00
Российские космонавты готовятся к первому в новом году выходу в открытый космос 11:47
Для войск РХБЗ разрабатывают робота с беспилотниками 11:29
Главе СК России доложат результаты проверки по ДТП в Рязанской области 11:08
Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков 11:01
Посольство Израиля в Киеве осудило факельное шествие бандеровцев 10:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Какие законы вступают в силу в январе
Какие законы вступают в силу в январе
02.01.2022 15:03
Рубрика: Власть

С 1 июля детям до 14 лет можно будет оформить прописку через "Госуслуги"

Текст: Юрий Гаврилов
В скором времени на детей до 14 лет можно будет оформить регистрацию по месту жительства через портал госуслуг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

По информации ведомства, с 1 июля 2022 года соответствующие изменения предусмотрены для постоянной регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

В Минтруде рассказали, как оформить инвалидность без прописки

Планируется, что к 2023 году такая услуга станет доступной для всех граждан РФ во всех регионах страны. До этого времени россиянам старше 14 лет для регистрации по месту жительства придется хотя бы один раз побывать в органе регистрационного учета.

Что касается ныне действующего порядка, то сейчас в России без посещения территориального подразделения МВД через портал госуслуг можно оформить только временную регистрацию.

По информации из МВД, озвученные изменения будут способствовать повышению качества предоставления государственной услуги по регистрационному учету. Кроме того, они сделают ее более удобной для граждан, а также сократят трудозатраты со стороны сотрудников органов регистрационного учета. Эксперты ведомства утверждают, что в результате проводимой работы удастся минимизировать количество личных визитов граждан в подразделения ведомства.

Известно, что сейчас в России в регистрации граждан по месту пребывания участвуют более 2,5 тысячи подразделений по вопросам миграции. Для подачи заявления пользователю и участникам процедуры достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, а также наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости. Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступает пользователю в личный кабинет портала госуслуг в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью. Это свидетельство является равнозначным бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа регистрации. Человек может его распечатать и при необходимости предъявить в нужном месте.

Власть Право Личные документы Правительство МВД Государственные интернет-услуги

Главное сегодня

"Газпром" в 2021 году добыл рекордный за последние 13 лет объем газа
ООН заступилась за российского сотрудника миссии в Косово
Появилось видео с места крупного ДТП под Рязанью
Посол: Москва отреагирует на прекращение вещания RT DE в Германии
В Петербурге в магазинах и кафе начали требовать QR-коды
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги