С 1 июля детям до 14 лет можно будет оформить прописку через "Госуслуги"

По информации ведомства, с 1 июля 2022 года соответствующие изменения предусмотрены для постоянной регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Планируется, что к 2023 году такая услуга станет доступной для всех граждан РФ во всех регионах страны. До этого времени россиянам старше 14 лет для регистрации по месту жительства придется хотя бы один раз побывать в органе регистрационного учета.

Что касается ныне действующего порядка, то сейчас в России без посещения территориального подразделения МВД через портал госуслуг можно оформить только временную регистрацию.

По информации из МВД, озвученные изменения будут способствовать повышению качества предоставления государственной услуги по регистрационному учету. Кроме того, они сделают ее более удобной для граждан, а также сократят трудозатраты со стороны сотрудников органов регистрационного учета. Эксперты ведомства утверждают, что в результате проводимой работы удастся минимизировать количество личных визитов граждан в подразделения ведомства.

Известно, что сейчас в России в регистрации граждан по месту пребывания участвуют более 2,5 тысячи подразделений по вопросам миграции. Для подачи заявления пользователю и участникам процедуры достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, а также наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости. Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступает пользователю в личный кабинет портала госуслуг в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью. Это свидетельство является равнозначным бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа регистрации. Человек может его распечатать и при необходимости предъявить в нужном месте.