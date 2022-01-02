Самой пожилой женщине в мире исполнилось 119 лет

Японка по имени Канэ Танака отпраздновала своё 119-летие, сообщает газета "Санкэй симбун". По данным Книги рекордов Гиннесса, она является самой пожилой женщиной в мире.

Жительница города Фукуока родилась в 1903 году. Девочку воспитывали вместе с восемью братьями и сестрами. При этом она была седьмым ребенком в семье.

В 19 лет Канэ Танака вышла замуж. Ее супруг и старший сын в 1937 году ушли на войну. Несмотря на выпавшие на долю Танаки-сан трудности, она продолжала самостоятельно кормить семью. Большим подспорьем в этом ей служила работа в лавке по продаже лапши "удон".

Как отмечают журналисты, Танака-сан в настоящее время проживает в доме престарелых. Она любит побаловать себя шоколадом и газированными напитками.