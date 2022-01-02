Синоптик сообщил, что "нормальная зима" закончится вместе с январем

Февраль в Центральной России может оказаться на целых 3 градуса теплее обычного. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предварительные оценки показывают, "нормальная зима" закончится вместе с январем, так как температура в феврале окажется на целых 3 градуса теплее средних значений", - рассказал синоптик на своей странице в Instagram. В марте, по его словам, аномалия тепла может быть еще значительнее и достигнет 4 градусов. При этом метеорологическая весна, которая обычно наступает в конце марта, по всей видимости, также придет раньше положенного ей срока.

При этом Тишковец пообещал, что наступивший январь будет умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами. Среднемесячная температура воздуха всего на 1 градус превысит норму. В течение месяца высота сугробов достигнет 35-40 сантиметров. Это больше нормы и скорее соответствует февралю.

Ранее в Гидрометцентре РФ рассказали, что в течение первой новогодней недели в Москву придет сильное похолодание. Похолодание отступит только к 7 января, когда днем температура повысится до нуля.