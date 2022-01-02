Ставки по вкладам в начале 2022 года могут достигнуть 10% годовых

Ставки по вкладам в начале 2022 года могут достигнуть 8,8-10% годовых, сообщили "РГ" в финансовом маркетплейсе "Банки.ру": доходность депозитов растет вслед за ключевой ставкой. Тем не менее торопиться с открытием вклада не стоит: максимальные ставки по депозитам должны появиться ближе к середине первого квартала, считают опрошенные "РГ" эксперты.

17 декабря на последнем заседании совета директоров в 2021 году ЦБ повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт (п.п.) до 8,5% годовых - это должно дать стимул для роста доходности банковских вкладов. Кредитные организации спустя 2-3 месяца после увеличения ключевой ставки повышают ставки по вкладам, отмечают в финансовом маркетплейсе "Сравни.ру". В начале 2021 года они составляли 4,49% годовых. По данным "Банки.ру", сейчас ставки по вкладам находятся на уровне 8,3-9%. При этом средняя максимальная ставка 10 крупнейших российских банков по рублевым депозитам за первую декаду декабря составила порядка 7,38%, это максимум с мая 2019 года. Таким образом, средняя максимальная ставка выросла с начала года почти на 2,9 п.п.

Аналитик аналитического центра "Банки.ру" Вадим Тихонов считает, что раньше февраля не стоит нести деньги во вклад. По его прогнозам, максимальные ставки по вкладам зафиксируются в первом квартале 2022 года, может до конца первой его половины.

В банках отмечают, что на доходность вкладов в 2022 году будут влиять уровень инфляции, значение ключевой ставки ЦБ и потребность банков в наращивании ресурсной базы.

По словам руководителя отдела аналитики "Сравни.ру" Виктора Кузьмина, в 2022 году повысится общий спрос на вклады, также увеличится конкуренция между банками. Директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков говорит, что во вклады будут размещаться "возвращенцы" - люди, которые в последние годы сменили депозиты на другие инвестиционные инструменты, прежде всего фондовый рынок.

По прогнозам Тихонова, рост объемов срочных депозитов физлиц составит около 5% в 2022 году, население разместит на них 21 трлн рублей.

5 советов по выбору вклада:

Изучаем сезонный процент

Высокие ставки обещает реклама вкладов, а в жизни может быть все по-другому. К Новому году у банкиров припасен новогодний депозит, к лету - отпускной. Из плюсов -демократичная сумма первоначального взноса и повышенный процент. Можно найти сезонный вклад и под девять с лишним процентов. Из минусов: часто оказывается, что для получения высокой ставки процента надо оставить в банке деньги без возможности пополнения и частичного снятия. А бывает - еще и без капитализации процентов. "Капитализация процентов происходит, когда набежавшие по депозиту проценты ежемесячно прибавляются к сумме вклада, что позволяет вкладчикам получить больший доход. Ведь дальше проценты будут начисляться на выросшую сумму вклада.", - поясняет заместитель начальника экономического управления Главного управления Банка России по ЦФО Анна Ильина. Чтобы посчитать проценты с капитализацией за весь срок вклада, вы можете воспользоваться депозитным калькулятором на сайте Финкульт.инфо, созданном Банком России.

Вклад без дополнительных опций может пригодиться, чтобы положить на него некоторый неприкосновенный запас, в пределах застрахованной государством суммы - это 1,4 млн рублей.

"Чтобы сравнить условия по разным вкладам, удобно пользоваться онлайн-сервисами, - отмечает Анна Ильина. - В отделениях менеджеры могут предлагать те продукты, которые выгодно продать именно им, а не те, которые подходят клиенту. В интернете вкладчик сам сравнивает предложения разных банков, а на некоторых сайтах -маркетплейсах, список которых представлен на сайте Банка России, - можно не только изучить депозиты в разных банках, но сразу заключить договор банковского вклада". Для удобства можно использовать подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

Открываем копилку

Для накоплений удобно выбирать пополняемый вклад: в эту копилку можно собирать деньги на крупные траты. При выборе такого вклада надо обратить внимание на минимальную сумму пополнения: чтобы она была для вас комфортной. И на условия пополнения - бывает, что допвзносы принимаются только в течение короткого срока после открытия вклада. Срок такого вклада стоит выбирать сообразно с вашим семейным финансовым планом. К летнему отпуску самое время открывать вклад на полгода, к осенним каникулам: на девять месяцев.

"Бывает, что человек не знает точно, когда ему потребуются средства. Тогда подойдет опция льготного снятия денег со вклада", - поясняет Анна Ильина. Условия могут предусматривать неснижаемый остаток по вкладу - и 30 тысяч рублей, и 300 тысяч - убедитесь, что готовы оставлять эту сумму на депозите. Но чем больше возможностей у вклада, тем более скромная ставка дается его владельцу.

Держим длинный счет

Деньги, которые могут потребоваться в любой момент, удобно хранить на накопительном счете, на который начисляется процент. Обычно такой счет бессрочный, начальная сумма не ограничена. Ставки здесь скромные, зато пополнять такой счет и снимать средства с него можно с минимальными ограничениями. Скажем, у банков бывают требования по максимальному остатку на таком счете для начисления приличных процентов. Если положить денег больше, то процент на них не будет начисляться. Еще к такому счету могут быть требования по тратам по карте, по минимальной сумме пополнения. Это целый квест для внимательного или, возможно, расточительного вкладчика. Скажем, надо потратить за месяц 10 тысяч рублей по карте и на такую же сумму пополнить счет.

"По накопительному счету банк может изменить процентную ставку в любой момент, предварительно уведомив об этом клиента. Так что такой счет выгодно использовать в качестве дополнения к другим накоплениям", - говорит Анна Ильина.

Проверяем пакет

Банки заинтересованы в том, чтобы клиенты не только хранили у них свои сбережения, но и пользовались другими их продуктами: картами, кредитам, покупали через них акции с облигациями. На предложения, которые идут вместе с депозитом, стоит обратить внимание. К выгодной ставке по новогоднему вкладу прилагается карта с бесплатным обслуживанием? Лучше всего узнать, какие условия будут по карте, когда срок сезонного депозита закончится. Если карта вам не очень нужна, то про нее надо не забыть и потом закрыть вместе со вкладом. А если условия в банке понравятся - то можно и остаться его клиентом дальше. Банки на это и рассчитывают, делая подобные комплексные предложения.

Следим за тарифами

Во многих банках вкладчикам с солидными суммами на счете предлагают и повышенные ставки по депозитам, и статусные бонусы: бизнес-залы аэропортов, повышенный кешбэк, отсутствие годовой платы за карты. Одна беда: банки любят пересматривать свои тарифные планы, менять стоимость "входного билета" в клуб привилегированных клиентов, отменять бонусы. В итоге из вип-вкладчика клиент может превратиться в самого рядового, и с него спишут деньги за ранее бесплатные услуги. Обычно тарифы публикуются на сайтах банков, а добросовестные кредитные организации еще и сообщают своим клиентам обо всех изменениях. Остается внимательнее следить за деньгами и за оповещениями.