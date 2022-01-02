Ставки по вкладам в начале 2022 года могут достигнуть 10% годовых

Новости

В Москве изменены тарифы на проезд в общественном транспорте 09:06
Ученые выяснили, насколько "омикрон" опасен для легких 08:50
ООН заступилась за российского сотрудника миссии в Косово 08:48
В ДТП с автобусом в Рязанской области погибли пять человек 08:32
МЧС: астероид диаметром почти 400 метров опасно сблизится с Землей 08:17
Гинцбург рассказал о сроках поступления в оборот назальной вакцины 00:49
На Украине Зеленского раскритиковали за новогоднее обращение 00:38
Головин пропустит матч Кубка Франции из-за болей в животе 00:09
Раввин рассказал, можно ли поздравлять евреев с Новым годом 01.01.2022
В Духовном управлении мусульман уточнят требования для хаджа 01.01.2022
Протоиерей Абрамов: Власти Австрии игнорируют мнение христиан об эвтаназии 01.01.2022
Чемпион Италии "Интер" интересуется Миранчуком 01.01.2022
Команда Головина "Монако" осталась без тренера 01.01.2022
КНР окажет финансовую помощь Киргизии в размере 157 миллионов долларов 01.01.2022
До 1 387 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 01.01.2022
В Киеве прошло шествие в честь дня рождения Бандеры 01.01.2022
Народная милиция ЛНР сообщила, что военные ВСУ заняли здание школы на Донбассе 01.01.2022
"Газпром" вновь не забронировал мощности трубы "Ямал-Европа" 01.01.2022
Южная Корея отчиталась о рекордных показателях экспорта по итогам 2021 года 01.01.2022
Стало известно, кто выиграл миллиард рублей в новогоднюю лотерею 01.01.2022
В Подмосковье пять человек пострадали в крупном ДТП 01.01.2022
Путин присвоил госнаграды дипломатам 01.01.2022
В новогоднюю ночь хулиганы во Франции сожгли 874 автомобиля 01.01.2022
Путин освободил Абелина от должности помощника секретаря Совбеза РФ 01.01.2022
В ФХР отреагировали на скандальный инцидент с молодежной сборной 01.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
02.01.2022 07:34
Рубрика: Экономика

Ставки по вкладам в начале 2022 года могут достигнуть 10% годовых

Текст: Анастасия Алексеевских
Ставки по вкладам в начале 2022 года могут достигнуть 8,8-10% годовых, сообщили "РГ" в финансовом маркетплейсе "Банки.ру": доходность депозитов растет вслед за ключевой ставкой. Тем не менее торопиться с открытием вклада не стоит: максимальные ставки по депозитам должны появиться ближе к середине первого квартала, считают опрошенные "РГ" эксперты.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

17 декабря на последнем заседании совета директоров в 2021 году ЦБ повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт (п.п.) до 8,5% годовых - это должно дать стимул для роста доходности банковских вкладов. Кредитные организации спустя 2-3 месяца после увеличения ключевой ставки повышают ставки по вкладам, отмечают в финансовом маркетплейсе "Сравни.ру". В начале 2021 года они составляли 4,49% годовых. По данным "Банки.ру", сейчас ставки по вкладам находятся на уровне 8,3-9%. При этом средняя максимальная ставка 10 крупнейших российских банков по рублевым депозитам за первую декаду декабря составила порядка 7,38%, это максимум с мая 2019 года. Таким образом, средняя максимальная ставка выросла с начала года почти на 2,9 п.п.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Россияне смогут открыть вклад и взять кредит по биометрии с 2022 года

Аналитик аналитического центра "Банки.ру" Вадим Тихонов считает, что раньше февраля не стоит нести деньги во вклад. По его прогнозам, максимальные ставки по вкладам зафиксируются в первом квартале 2022 года, может до конца первой его половины.

В банках отмечают, что на доходность вкладов в 2022 году будут влиять уровень инфляции, значение ключевой ставки ЦБ и потребность банков в наращивании ресурсной базы.

По словам руководителя отдела аналитики "Сравни.ру" Виктора Кузьмина, в 2022 году повысится общий спрос на вклады, также увеличится конкуренция между банками. Директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков говорит, что во вклады будут размещаться "возвращенцы" - люди, которые в последние годы сменили депозиты на другие инвестиционные инструменты, прежде всего фондовый рынок.

По прогнозам Тихонова, рост объемов срочных депозитов физлиц составит около 5% в 2022 году, население разместит на них 21 трлн рублей.

5 советов по выбору вклада:

Изучаем сезонный процент

Высокие ставки обещает реклама вкладов, а в жизни может быть все по-другому. К Новому году у банкиров припасен новогодний депозит, к лету - отпускной. Из плюсов -демократичная сумма первоначального взноса и повышенный процент. Можно найти сезонный вклад и под девять с лишним процентов. Из минусов: часто оказывается, что для получения высокой ставки процента надо оставить в банке деньги без возможности пополнения и частичного снятия. А бывает - еще и без капитализации процентов. "Капитализация процентов происходит, когда набежавшие по депозиту проценты ежемесячно прибавляются к сумме вклада, что позволяет вкладчикам получить больший доход. Ведь дальше проценты будут начисляться на выросшую сумму вклада.", - поясняет заместитель начальника экономического управления Главного управления Банка России по ЦФО Анна Ильина. Чтобы посчитать проценты с капитализацией за весь срок вклада, вы можете воспользоваться депозитным калькулятором на сайте Финкульт.инфо, созданном Банком России.

Фото: iStock
ЦБ получил право ограничивать выдачу кредитов и микрозаймов

Вклад без дополнительных опций может пригодиться, чтобы положить на него некоторый неприкосновенный запас, в пределах застрахованной государством суммы - это 1,4 млн рублей.

"Чтобы сравнить условия по разным вкладам, удобно пользоваться онлайн-сервисами, - отмечает Анна Ильина. - В отделениях менеджеры могут предлагать те продукты, которые выгодно продать именно им, а не те, которые подходят клиенту. В интернете вкладчик сам сравнивает предложения разных банков, а на некоторых сайтах -маркетплейсах, список которых представлен на сайте Банка России, - можно не только изучить депозиты в разных банках, но сразу заключить договор банковского вклада". Для удобства можно использовать подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

Открываем копилку

Для накоплений удобно выбирать пополняемый вклад: в эту копилку можно собирать деньги на крупные траты. При выборе такого вклада надо обратить внимание на минимальную сумму пополнения: чтобы она была для вас комфортной. И на условия пополнения - бывает, что допвзносы принимаются только в течение короткого срока после открытия вклада. Срок такого вклада стоит выбирать сообразно с вашим семейным финансовым планом. К летнему отпуску самое время открывать вклад на полгода, к осенним каникулам: на девять месяцев.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
ЦБ предложил ограничить спецвклады для малоимущих суммой 100 000 рублей

"Бывает, что человек не знает точно, когда ему потребуются средства. Тогда подойдет опция льготного снятия денег со вклада", - поясняет Анна Ильина. Условия могут предусматривать неснижаемый остаток по вкладу - и 30 тысяч рублей, и 300 тысяч - убедитесь, что готовы оставлять эту сумму на депозите. Но чем больше возможностей у вклада, тем более скромная ставка дается его владельцу.

Держим длинный счет

Деньги, которые могут потребоваться в любой момент, удобно хранить на накопительном счете, на который начисляется процент. Обычно такой счет бессрочный, начальная сумма не ограничена. Ставки здесь скромные, зато пополнять такой счет и снимать средства с него можно с минимальными ограничениями. Скажем, у банков бывают требования по максимальному остатку на таком счете для начисления приличных процентов. Если положить денег больше, то процент на них не будет начисляться. Еще к такому счету могут быть требования по тратам по карте, по минимальной сумме пополнения. Это целый квест для внимательного или, возможно, расточительного вкладчика. Скажем, надо потратить за месяц 10 тысяч рублей по карте и на такую же сумму пополнить счет.

"По накопительному счету банк может изменить процентную ставку в любой момент, предварительно уведомив об этом клиента. Так что такой счет выгодно использовать в качестве дополнения к другим накоплениям", - говорит Анна Ильина.

Проверяем пакет

Банки заинтересованы в том, чтобы клиенты не только хранили у них свои сбережения, но и пользовались другими их продуктами: картами, кредитам, покупали через них акции с облигациями. На предложения, которые идут вместе с депозитом, стоит обратить внимание. К выгодной ставке по новогоднему вкладу прилагается карта с бесплатным обслуживанием? Лучше всего узнать, какие условия будут по карте, когда срок сезонного депозита закончится. Если карта вам не очень нужна, то про нее надо не забыть и потом закрыть вместе со вкладом. А если условия в банке понравятся - то можно и остаться его клиентом дальше. Банки на это и рассчитывают, делая подобные комплексные предложения.

Следим за тарифами

Во многих банках вкладчикам с солидными суммами на счете предлагают и повышенные ставки по депозитам, и статусные бонусы: бизнес-залы аэропортов, повышенный кешбэк, отсутствие годовой платы за карты. Одна беда: банки любят пересматривать свои тарифные планы, менять стоимость "входного билета" в клуб привилегированных клиентов, отменять бонусы. В итоге из вип-вкладчика клиент может превратиться в самого рядового, и с него спишут деньги за ранее бесплатные услуги. Обычно тарифы публикуются на сайтах банков, а добросовестные кредитные организации еще и сообщают своим клиентам обо всех изменениях. Остается внимательнее следить за деньгами и за оповещениями.

Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

ООН заступилась за российского сотрудника миссии в Косово
Меняются правила получения детских выплат
МЧС: астероид диаметром почти 400 метров опасно сблизится с Землей
В Петербурге в магазинах и кафе начали требовать QR-коды
В ДТП с автобусом в Рязанской области погибли пять человек
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах