Транзит газа из России в Словакию через Украину упал на 41,7%

Транзит российского газа через Украину в направлении Словакии 1 января достиг двухмесячного минимума, сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого оператора Eustream.

Прокачка через пограничный путь Велке Капушаны упала более чем на 41% - с 84 до 49 млн кубометров. Последний раз объемы транзита достигали этой отметки 2 ноября.

Напомним, "Газпром" с 20 декабря не бронирует мощности газопровода "Ямал-Европа". В результате с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пояснил, что "Газпром" не бронирует дополнительные мощности на поставку газа по газопроводу "Ямал - Европа" через территорию Польши потому, что нет соответствующих заявок потребителей. Именно по этой причине работа трубы переведена в реверсный режим работы, а не потому, что так захотел "Газпром".