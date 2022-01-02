В Азербайджане пограничник застрелил троих сослуживцев

Сержант-пограничник открыл огонь по своим сослуживцам в Азербайджане и убил троих из них, передает ТАСС. Три человека погибли. После этого злоумышленник скрылся.

"2 января 2022 года около 18:00 на территории особой пограничной дивизии "Губадлы" Государственной пограничной службы сержант Авазлы Эльхан Мухаммад оглу по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия и убил [трех] военнослужащих пограничной заставы",- утучнили в Госпогранслужбе Азербайджана.

Сейчас ведутся поиски сбежавшего военнослужащего.