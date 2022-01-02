В МЧС не прогнозировали столкновение Земли с астероидом Апофис

В воскресенье, 2 января в Министерстве по чрезвычайным ситуациям опровергли появившуюся в СМИ информацию, что эксперты ведомства якобы выдали прогноз об угрожающем Земле астероиде. Было сказано, что в 2029 году он так сблизится с нашей планетой, что это может окончиться глобальной катастрофой.

"МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству. Предложения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос", - заявили в пресс-службе ведомства. Там считают, что в новогодние праздники россиянам лучше позаботиться о противопожарной безопасности, чем о мнимых угрозах из космоса.

Выяснилось, что "апокалиптические" прогнозы связаны с астероидом Апофис и посвященными ему публикациями, датированными 2013 годом. По данным источника ТАСС, ученые затем не раз официально заявляли, что данный астероид не представляет реальной опасности, хотя он, действительно, пролетит достаточно близко к Земле.