МЧС: астероид диаметром почти 400 метров опасно сблизится с Землей

Весной 2029 года близко к Земле подлетит астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 тонн. Он приблизится на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), который входит в структуру МЧС.

Согласно прогнозу, на который ссылается РИА Новости, это случится 13 апреля 2029 года.

По прогнозу ВНИИ ГОЧС, в случае падения на Землю сила землетрясения в радиусе 10 километров от этого места может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, а скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду. При этом энергия, высвободившаяся при таком возможном столкновении, составит 1717 мегатонн.