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02.01.2022 14:34
Рубрика: В мире

В Париже после критики убрали флаг ЕС под Триумфальной аркой

Текст: Екатерина Забродина
Флаг Евросоюза, установленный в Париже под Триумфальной аркой в связи с началом председательства Франции в ЕС, убрали после града критики со стороны политиков - кандидатов на президентский пост. Теперь флаг ЕС должны заменить на триколор Пятой республики. Правда, пока под аркой нет ни того, ни другого, передает с места событий ТАСС.
Фото: Raphael Lafargue/ Reuters Фото: Raphael Lafargue/ Reuters
Фото: Raphael Lafargue/ Reuters

Агентство напоминает, что в 2008 году, когда Франция последний раз председательствовала в Евросоюзе, флаг сообщества вывешивали рядом с национальным. После того, как 31 декабря ушедшего года под сводами символа республики появилось синее полотнище с золотыми звездами, многие политики возмутились.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Глава "Национального объединения", одна из кандидатов на пост президента на предстоящих в апреле выборах Марин Ле Пен направила жалобу в Государственный совет республики, указав на недопустимость замены французского флага. "Это посягательство на национальный символ нашей страны", - заявила лидер французских правых.

С Ле Пен солидарна глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс из правоцентристской партии "Республиканцы", также претендующая на Елисейский дворец. "Я возмущена тем, что французский флаг был заменен флагом Европы под сводами Триумфальной арки, над могилой Неизвестного солдата. Эта провокация оскорбляет тех, кто сражался за Францию", - говорится в заявлении политика, призвавшей президента Эмманюэля Макрона вернуть национальный флаг на прежнее место.

С критикой выступил и лидер правого оппозиционного движения "Реконкиста" Эрик Земмур. Между тем госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон пояснил, что "инициатива носит символический и временный характер", заверив, что национальный триколор будет возвращен под своды арки в ближайшие дни.

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